Haberler Galatasaray Palermo devrede

Palermo devrede

Galatasaray'da Morutan'a ayrılan sürenin bir kez daha sonuna gelindi. UEFA kadrosundan çıkarılan oyuncu, yeniden İtalyan takımlarıyla anılmaya başladı. Özellikle Palermo'nun Rumen yıldızı almaya sıcak baktığı gelen haberler arasında... Galatasaray, geçen sezon Pisa'da kiralık olarak formla giyen ve başarılı bir performansa imza atan Morutan için 5.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Eğer anlaşma sağlanırsa genç yıldız, Palermo'nun en pahalı transferi olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 06:50
Palermo devrede
Galatasaray'da Morutan'a ayrılan sürenin bir kez daha sonuna gelindi. UEFA kadrosundan çıkarılan oyuncu, yeniden İtalyan takımlarıyla anılmaya başladı. Özellikle Palermo'nun Rumen yıldızı almaya sıcak baktığı gelen haberler arasında... Galatasaray, geçen sezon Pisa'da kiralık olarak formla giyen ve başarılı bir performansa imza atan Morutan için 5.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Eğer anlaşma sağlanırsa genç yıldız, Palermo'nun en pahalı transferi olacak.
DİĞER
Son dakika haberi: Yıldız oyuncu paylaşımıyla sosyal medyayı yangın yerine çevirdi! Galatasaray'dan Fenerbahçe’ye tarihi bir çalım daha…
Kurultaya kadar zaman kazanma mücadelesi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun son tavizi: Tüzük değişikliği
Milan 'Yetmez' dedi F.Bahçe rakam yükseltti!
G.Saray yıldız isimle anlaşmaya vardı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan asrın transferi!
G.Saray yıldız isimle anlaşmaya vardı!
LGS 3. nakil tercihi olacak mı?
YKS tercihleri ne zaman bitiyor 2023?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Paredes'te sıcak saatler! Paredes'te sıcak saatler! 00:47
G.Saray yıldız isimle anlaşmaya vardı! G.Saray yıldız isimle anlaşmaya vardı! 00:46
G.Saray'da endişendiren gelişme! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı G.Saray'da endişendiren gelişme! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı 00:46
Okan Buruk'tan flaş transfer sözleri! Okan Buruk'tan flaş transfer sözleri! 00:46
F.Bahçe'den flaş Tete açıklaması! F.Bahçe'den flaş Tete açıklaması! 00:46
Şenol Güneş'ten flaş Talisca açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş Talisca açıklaması! 00:46
Daha Eski
Yıldız ismin ayrılığı resmen açıklandı! Yıldız ismin ayrılığı resmen açıklandı! 00:46
Merih Demiral tercihini yaptı! F.Bahçe... Merih Demiral tercihini yaptı! F.Bahçe... 00:46
Beşiktaş'tan Chamberlain bombası! Türkiye'ye geliyor Beşiktaş'tan Chamberlain bombası! Türkiye'ye geliyor 00:46
Beşiktaş F.Bahçe ve A. Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! Beşiktaş F.Bahçe ve A. Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! 00:46
G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 00:46
Inter'i pişman etti! Nedeni... Inter'i pişman etti! Nedeni... 00:46