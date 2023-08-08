Palermo devrede

Galatasaray'da Morutan'a ayrılan sürenin bir kez daha sonuna gelindi. UEFA kadrosundan çıkarılan oyuncu, yeniden İtalyan takımlarıyla anılmaya başladı. Özellikle Palermo'nun Rumen yıldızı almaya sıcak baktığı gelen haberler arasında... Galatasaray, geçen sezon Pisa'da kiralık olarak formla giyen ve başarılı bir performansa imza atan Morutan için 5.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Eğer anlaşma sağlanırsa genç yıldız, Palermo'nun en pahalı transferi olacak.
Galatasaray'da Morutan'a ayrılan sürenin bir kez daha sonuna gelindi. UEFA kadrosundan çıkarılan oyuncu, yeniden İtalyan takımlarıyla anılmaya başladı. Özellikle Palermo'nun Rumen yıldızı almaya sıcak baktığı gelen haberler arasında... Galatasaray, geçen sezon Pisa'da kiralık olarak formla giyen ve başarılı bir performansa imza atan Morutan için 5.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Eğer anlaşma sağlanırsa genç yıldız, Palermo'nun en pahalı transferi olacak.