Klaksvik 2-1 Molde (Maç sonucu ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Klaksvik ile Molde 3. ön eleme maçında karşı karşıya geldi.

Torsvollur Stadı'nda oynanan mücadelenin galibi 2-1'lik skorla Klaksvik oldu.

Maçın 48. dakikasında Molde, Magnus Eikrem ile 1-0 öne geçti.

Klaksvik 64. dakikada Frederiksberg ile skora 1-1'lik eşitliği getirdi, ev sahibi ekip 86. dakikada yine Frederiksberg ile 2-1 öne geçti.

Maçta başka gol olmadı ve Klaksvik mücadeleyi 2-1 kazandı.

Klaksvik ile Molde arasındaki rövanş maçı 15 Ağustos Salı günü oynanacak. Eşlemenin galibi, Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.