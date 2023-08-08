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İlk kez rakip olacaklar

Galatasaray Avrupa kupalarında ilk kez Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek. Olimpija ise daha önce 2019 yılında Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor ile eşleşmişti. Yeni Malatyaspor tur atlayan taraf olmuştu. Slovenya Ligi geçen hafta ülkede yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle oynanmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 06:50
İlk kez rakip olacaklar
Galatasaray Avrupa kupalarında ilk kez Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek. Olimpija ise daha önce 2019 yılında Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor ile eşleşmişti. Yeni Malatyaspor tur atlayan taraf olmuştu. Slovenya Ligi geçen hafta ülkede yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle oynanmadı.
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