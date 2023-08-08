Gözler Icardi'de

PSG'den bonservisi alınan ve yeniden takıma katılan Mauro Icardi ile sakatlığını atlatan Lucas Torreira ise Slovenya kafilesine dahil edildi. Torreira'nın ilk 11'de forma giyme olasılığı yüksek görülüyor ancak takıma geç katılan İcardi belirsiz. Halil favori görünüyor ama Okan Buruk'un son anda bir değişiklik yapabileceği belirtiliyor.
PSG'den bonservisi alınan ve yeniden takıma katılan Mauro Icardi ile sakatlığını atlatan Lucas Torreira ise Slovenya kafilesine dahil edildi. Torreira'nın ilk 11'de forma giyme olasılığı yüksek görülüyor ancak takıma geç katılan İcardi belirsiz. Halil favori görünüyor ama Okan Buruk'un son anda bir değişiklik yapabileceği belirtiliyor.