Gitmek istemiyor

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Yusuf Demir krizi sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte, mavi kartı Kerem Demirbay'ın kullanması planlanıyor. Bu nedenle şans bulması zor görünen genç futbolcunun kiralık verilmesi gündemde... Ancak Yusuf'un buna yanaşmadığı ifade ediliyor.
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Yusuf Demir krizi sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte, mavi kartı Kerem Demirbay'ın kullanması planlanıyor. Bu nedenle şans bulması zor görünen genç futbolcunun kiralık verilmesi gündemde... Ancak Yusuf'un buna yanaşmadığı ifade ediliyor.