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Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! O teklifi kabul etmedi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Yusuf Demir, beklenen katkıyı gösteremedi. Bonservisine 6 milyon euro ödenen genç oyuncu, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planları arasında olmayan Yusuf Demir, takımda kriz çıkardı. 20 yaşındaki oyuncu, yönetimin o talebini geri çevirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 12:36
Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! O teklifi kabul etmedi

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Yusuf Demir krizi sürüyor.

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! O teklifi kabul etmedi

6 milyon euro karşılığında büyük umutlarla transfer edilen genç oyuncu kendisinden bekleneni veremedi.

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! O teklifi kabul etmedi

Geçtiğimiz sezon 11 maçta şans bulabilen Yusuf Demir, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! O teklifi kabul etmedi

Beklenen etkiyi gösteremeyen 20 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düştü.

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! O teklifi kabul etmedi

Birçok önemli yıldızı kadrosuna katan Galatasaray'da Yusuf Demir, teknik heyetin gelecek planları arasında yer almıyor.

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! O teklifi kabul etmedi

20 yaşındaki futbolcunun, Kerem Demirbay'ın transfer edilmesi sonrası forma şansı iyice azaldı.

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! O teklifi kabul etmedi

MAVİ KART KEREM DEMİRBAY'DA KULLANILACAK!
Sarı-kırmızılı ekipte, mavi kartı Kerem Demirbay'ın kullanması planlanıyor.

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! O teklifi kabul etmedi

Bu nedenle şans bulması zor görünen genç futbolcunun kiralık verilmesi gündemde...

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! O teklifi kabul etmedi

Ancak Yusuf'un buna yanaşmadığı ifade ediliyor.

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! O teklifi kabul etmedi

Yusuf Demir'in bu tutumu, Galatasaray için büyük bir problem teşkil ediyor.

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! O teklifi kabul etmedi

Kiralama teklifini kabul etmeyen genç oyuncuya, bonservisli satış konusunda da beklenen teklif şu ana kadar gelmedi.

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! O teklifi kabul etmedi

Sarı-kırmızılı yönetim, Yusuf Demir hakkında yaşanan bu sorunu çözmenin yollarını arıyor.

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! O teklifi kabul etmedi

Genç futbolcunun Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! O teklifi kabul etmedi

Avusturya Milli Takımı'nı seçen Yusuf Demir, burada 4 maçta sahaya çıktı.

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! O teklifi kabul etmedi

20 yaşındaki futbolcu kariyerinde Rapid Wien ve Barcelona'da forma giymesinin ardından Galatasaray'a geldi.

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