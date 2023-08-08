Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! O teklifi kabul etmedi

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Yusuf Demir krizi sürüyor.
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Yusuf Demir krizi sürüyor.
6 milyon euro karşılığında büyük umutlarla transfer edilen genç oyuncu kendisinden bekleneni veremedi.
Geçtiğimiz sezon 11 maçta şans bulabilen Yusuf Demir, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Beklenen etkiyi gösteremeyen 20 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düştü.
Birçok önemli yıldızı kadrosuna katan Galatasaray'da Yusuf Demir, teknik heyetin gelecek planları arasında yer almıyor.
20 yaşındaki futbolcunun, Kerem Demirbay'ın transfer edilmesi sonrası forma şansı iyice azaldı.
MAVİ KART KEREM DEMİRBAY'DA KULLANILACAK!
Sarı-kırmızılı ekipte, mavi kartı Kerem Demirbay'ın kullanması planlanıyor.
Bu nedenle şans bulması zor görünen genç futbolcunun kiralık verilmesi gündemde...
Ancak Yusuf'un buna yanaşmadığı ifade ediliyor.
Yusuf Demir'in bu tutumu, Galatasaray için büyük bir problem teşkil ediyor.
Kiralama teklifini kabul etmeyen genç oyuncuya, bonservisli satış konusunda da beklenen teklif şu ana kadar gelmedi.
Sarı-kırmızılı yönetim, Yusuf Demir hakkında yaşanan bu sorunu çözmenin yollarını arıyor.
Genç futbolcunun Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Avusturya Milli Takımı'nı seçen Yusuf Demir, burada 4 maçta sahaya çıktı.
20 yaşındaki futbolcu kariyerinde Rapid Wien ve Barcelona'da forma giymesinin ardından Galatasaray'a geldi.
Yusuf Demir'in güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.