Galatasaray'da Okan Buruk'tan Ljubljana maçı sonrası flaş sözler! "Sayılmayan goller Fenerbahçe maçını hatırlattı"

Süper Lig devlerinden Galatasaray, deplasmanda Slovenya ekibi Ljubljana'yı 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başarırken mücadele sonrası teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Planımızı oyunun büyük bölümünde doğru şekilde kullandık. Maç 5-0 ya da 6-0 da olabilirdi.

Klaksvik sürpriz bir takım. Deplasmanda da etkili bir takım. Futbolda ne olacağı belli olmuyor. Biz önce kendi turumuzu geçeceğiz, sonra rakibimizi bekleyeceğiz. Rövanşta yine aynı ciddiyetle olacağız ama skor olarak elbette ciddi bir avantajımız var.

Oyunu zemin çok etkilemedi. Oyun aktı, paslar çıktı. Zeminden yana sorun olmadı. Önemli bir galibiyet aldık. Bundan önceki turda etkili olmuş bir takım vardı. Rakibimizin artılarını ve eksilerini iyi biliyorduk. Bugün maç 5-0, 6-0 da olabilirdi. Önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor bir dönemden geçtik. Sakat oyuncularımız vardı, yeni gelen oyuncular vardı. Bu kadar zorluklarda böyle bir performans gösterdikleri için teşekkür ediyorum.

Bu maçtaki sayılmayan goller, bana geçen seneki Fenerbahçe maçını hatırlattı. 3-0 üstüne 2 tane sayılmayan gol. O maça benzer bir maç oldu.