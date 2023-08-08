Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

Galatasaray'da büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor.
Galatasaray'da büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor.
Yeni sezona alternatifli ve güçlü bir kadroyla giriş yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, üst üste hamlelerle taraftarını heyecalandırdı.
Birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Cimbom, adeta transferde şov yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalama hedefinde olan sarı-kırmızılılar, tüm planlarını buna göre yapıyor.
SON BOMBA TETE!
Yıldız isimlere birer birer imza attıran Galatasaray, son olarak Tete transferinde mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Brezilyalı yıldız ile yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandı.
Bonservisi elinde olan genç oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
RASHICA PAZARLIKLARI SÜRÜYOR!
Teknik direktör Okan Buruk'un transferini özellikle istediği Milot Rashica için de girişimler devam ediyor.
İngiliz ekibi Norwich ile kıran kırana pazarlıklar yapan yönetim, Kosovalı yıldızı bir an önce kadrosuna katmak istiyor.
Orta saha ve stoper takviyeleriyle kadroya son şeklini vermeyi amaçlayan Galatasaray'da ayrılacak oyuncular da büyük taşıyor.
Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un gözden çıkardığı Olimpiu Morutan ayrılığa en yakın isimlerin başında geliyor.
Aslan'da ayrıca Fredrik Midtsjö, Leo Dubois, Yunus Akgün, Yusuf Demir ve Sergio Oliveira'yla da yolların ayrılması bekleniyor.
Yönetimin, Dries Mertens'e gelebilecek teklifleri de değerlendirmeye alacağı iddia edildi.
Öte yandan Victor Nelsson ve Nicolo Zaniolo'nun serbest kalma bedellerinin ödenmesi halinde iki oyuncuya da izin verileceği belirtildi.
CELTA VIGO'DAN OLIVEIRA'YA KANCA!
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Porto'dan kadrosuna kattığı Sergio Oliveira, Celta Vigo'nun radarında.
Teknik direktörlüğünü Rafael Benitez'in yaptığı Celta vicgo'nun Portekizli futbolcunun transferi için girişimlere başladı iddia edildi.
Milliyet'in İspanyol basınından derlediği habere göre; Celta Vigo, Oliveira için sarı-kırmızılılarla kısa süre içinde görüşmelere başlayacak.
Söz konusu haberde; Sergio Oliveira'nın da ayrılığa yeşil ışık yaktığı ifade edildi.
Rafael Benitez'in tecrübeli futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu haberin detayında yer aldı.
Galatasaray, Portekizli futbolcuyu geçtiğimiz sezonun başında Porto'dan 3 milyon euroya kadrosuna katmıştı.
Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Sergio Oliveira sarı-kırmızılılardan yıllık 2 milyon 750 bin euro kazanıyor.
Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 34 maçta görev yapan Oliveira, 4 gol ve 5 asistlik katkı verdi.
Sergio Oliveira 13 kez Portekiz Milli Takımı'nın formasını giydi. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.