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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

Son dakika spor haberi: Yaptığı yıldız transferlerle dikkat çeken Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler belirlenmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlere birer birer veda edilecek. Gönderilecekler listesi netleşen Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezonki kadronun önemli yıldızlarından olan o isme sürpriz bir talip çıktı. Oyuncunun da Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 16:46
Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

Galatasaray'da büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

Yeni sezona alternatifli ve güçlü bir kadroyla giriş yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, üst üste hamlelerle taraftarını heyecalandırdı.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

Birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Cimbom, adeta transferde şov yaptı.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalama hedefinde olan sarı-kırmızılılar, tüm planlarını buna göre yapıyor.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

SON BOMBA TETE!
Yıldız isimlere birer birer imza attıran Galatasaray, son olarak Tete transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Brezilyalı yıldız ile yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandı.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

Bonservisi elinde olan genç oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

RASHICA PAZARLIKLARI SÜRÜYOR!
Teknik direktör Okan Buruk'un transferini özellikle istediği Milot Rashica için de girişimler devam ediyor.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

İngiliz ekibi Norwich ile kıran kırana pazarlıklar yapan yönetim, Kosovalı yıldızı bir an önce kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

Orta saha ve stoper takviyeleriyle kadroya son şeklini vermeyi amaçlayan Galatasaray'da ayrılacak oyuncular da büyük taşıyor.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un gözden çıkardığı Olimpiu Morutan ayrılığa en yakın isimlerin başında geliyor.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

Aslan'da ayrıca Fredrik Midtsjö, Leo Dubois, Yunus Akgün, Yusuf Demir ve Sergio Oliveira'yla da yolların ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

Yönetimin, Dries Mertens'e gelebilecek teklifleri de değerlendirmeye alacağı iddia edildi.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

Öte yandan Victor Nelsson ve Nicolo Zaniolo'nun serbest kalma bedellerinin ödenmesi halinde iki oyuncuya da izin verileceği belirtildi.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

CELTA VIGO'DAN OLIVEIRA'YA KANCA!
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Porto'dan kadrosuna kattığı Sergio Oliveira, Celta Vigo'nun radarında.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

Teknik direktörlüğünü Rafael Benitez'in yaptığı Celta vicgo'nun Portekizli futbolcunun transferi için girişimlere başladı iddia edildi.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

Milliyet'in İspanyol basınından derlediği habere göre; Celta Vigo, Oliveira için sarı-kırmızılılarla kısa süre içinde görüşmelere başlayacak.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

Söz konusu haberde; Sergio Oliveira'nın da ayrılığa yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

Rafael Benitez'in tecrübeli futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu haberin detayında yer aldı.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

Galatasaray, Portekizli futbolcuyu geçtiğimiz sezonun başında Porto'dan 3 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Sergio Oliveira sarı-kırmızılılardan yıllık 2 milyon 750 bin euro kazanıyor.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 34 maçta görev yapan Oliveira, 4 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yıldız isim İspanya yolcusu

Sergio Oliveira 13 kez Portekiz Milli Takımı'nın formasını giydi. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

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