GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ljubljana maçı öncesi Angelino ve Torreira açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak Olimpija Ljubljana maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Son maçta bir darbe aldı, gerçi 3 tane darbe aldı. Maçı zor bitirdi. 2 gün antrenmana çıktı ama bu sabah ağrıları arttı. Riske etmek istemedik. Bugün onu başlatmadık. Çok ihtiyaç olmazsa kullanmayacağız.

Lucas Torreira'nın mide bulantısı vardı. Bugün biraz iyi ama çok oynayacak durumda değil.

Rakibimizin de burada eksileri var. Duran toplar da önemli olacak bizim için. Son maçtaki 2 gollerini de duran toptan attılar. Bu da çok önemli. İnşallah bugün planlarımızı doğru uygulayabiliriz.