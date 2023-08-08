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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu: 3-0 ama hiçbir şey bitmiş değil

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ettiği maçın açılış golüne imza atan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu, "3-0 ama hiçbir şey bitmiş değil. İkinci maça aynı konsantrasyonla çıkacağız." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 00:19
GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu: 3-0 ama hiçbir şey bitmiş değil

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların ilk golüne imza atan Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE KEREM'İN SÖZLERİ:

"3-0 ama hiçbir şey bitmiş değil. İkinci maça aynı konsantrasyonla çıkacağız."

"Önceliğimiz sadece gruplar değil. Grupları da geçip başarı elde etmek istiyoruz."

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok iyi hazırlandık. Avrupa en büyük hedefimiz. Bugün taraftarımıza güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Planlarımız tuttu. Çok mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun"

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