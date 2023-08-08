Avrupa'da 305. randevu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 305. kez sahne alacak. Avrupa kupalarında çıktığı 304 müsabakanın 107'sinden galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan temsilcimiz, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 305. kez sahne alacak. Avrupa kupalarında çıktığı 304 müsabakanın 107'sinden galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan temsilcimiz, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.