SON DAKİKA - Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Olimpija Ljubljana maçı kadrosu açıklandı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde karşılaşacağı Olimpija Ljubljana maçı kadrosu açıklandı.

NICOLO ZANIOLO KADRODA YOK!

Sarı-kırmızılılarda adı transferde geçen Nicolo Zaniolo kadroda yer almadı.

Öte yandan yeni transferler Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay ile birlikte Yusuf Demir ve Morutan da listeye dahil edilmeyen isimler oldu.

MAURO ICARDI KADROYA DAHİL EDİLDİ!

Galatasaray'ın PSG'den bonservisini aldığı Arjantinli golcü Mauro Icardi, kadroya alındı.

İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı kadrosu...