Haberler Galatasaray SON DAKİKA - Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Olimpija Ljubljana maçı kadrosu açıklandı!

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Olimpija Ljubljana maçı kadrosu açıklandı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın kadrosunu belirledi. Transferde adı geçen Nicolo Zaniolo, Galatasaray'ın listesinde yer almadı. Öte yandan Zaha, Kerem Demirbay, Yusuf Demir ve Morutan da kafileye dahil edilmedi. İşte sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi kadrosu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 12:54 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 13:29
SON DAKİKA - Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Olimpija Ljubljana maçı kadrosu açıklandı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde karşılaşacağı Olimpija Ljubljana maçı kadrosu açıklandı.

NICOLO ZANIOLO KADRODA YOK!

Sarı-kırmızılılarda adı transferde geçen Nicolo Zaniolo kadroda yer almadı.

Öte yandan yeni transferler Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay ile birlikte Yusuf Demir ve Morutan da listeye dahil edilmeyen isimler oldu.

MAURO ICARDI KADROYA DAHİL EDİLDİ!

Galatasaray'ın PSG'den bonservisini aldığı Arjantinli golcü Mauro Icardi, kadroya alındı.

İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı kadrosu...

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