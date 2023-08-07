Haberler Galatasaray 'Konsantrasyon' çağrısı

'Konsantrasyon' çağrısı

Galatasaray'da tek hedef Şampiyonlar Ligi... Sarı-kırmızılı ekip önündeki iki engeli geçip gruplarına kalmak istiyor. Zalgiris karşısında zorlanan ve Slovenya şampiyonu Olimpija Ljubljana ile eşleşen sarı-kırmızılılar yarın deplasmanda oynanacak karşılaşmadan avantajlı bir skorla dönmenin planlarını yapıyor. Tüm camianın "transfere" kanalize olması ve sabah akşam "transfer" konuşması Okan Buruk'u rahatsız etti. Oyuncularına rehavet uyarısında bulundu. Resmi hesaplardan "konsantrasyon" paylaşımı yapıldı. Önceliğin transferden çok Olimpija ile oynanacak eleme maçı olduğu hatırlatıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
'Konsantrasyon' çağrısı
Galatasaray'da tek hedef Şampiyonlar Ligi... Sarı-kırmızılı ekip önündeki iki engeli geçip gruplarına kalmak istiyor. Zalgiris karşısında zorlanan ve Slovenya şampiyonu Olimpija Ljubljana ile eşleşen sarı-kırmızılılar yarın deplasmanda oynanacak karşılaşmadan avantajlı bir skorla dönmenin planlarını yapıyor. Tüm camianın "transfere" kanalize olması ve sabah akşam "transfer" konuşması Okan Buruk'u rahatsız etti. Oyuncularına rehavet uyarısında bulundu. Resmi hesaplardan "konsantrasyon" paylaşımı yapıldı. Önceliğin transferden çok Olimpija ile oynanacak eleme maçı olduğu hatırlatıldı.
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