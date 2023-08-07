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Kara geçecek

Galatasaray'ın son 1 yılda yaklaşık 1 milyar TL zarar açıklaması yönetimi harekete geçirdi. Başkan Özbek, gerekli çalışmanın yapılmaısnı istedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Kara geçecek
Temmuz ayının sonunda bir yıllık finansal sonuçlarını yayınlayan Galatasaray, yaklaşık 1 milyar TL zarar açıklamıştı. Bu büyük zarar açıklaması sonrasında sarı-kırmızılı kulüpte yönetim kurulu toplantısı oldukça hararetli geçti. Çıkış yollarının konuşulduğu toplantı sırasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetimdeki isimlere "Çok çalışacağız, gelecek yıl kâr açıklayacağız" diye konuştu. BUNUN üzerine Sportif AŞ'yi kâra geçirmek için çalışmalar başladı. Bir süredir sponsorluklarını geliştiren ve bu alandaki gelirlerini arttıran Galatasaray, diğer yandan loca ve kombine gelirlerini de yükseltti. Üst üste gelen yıldız transferleri sonunda taraftarlar forma ve ürün satışları arttı. Sarı-kırmızılı yönetim, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak 25 milyon euro'luk gelirin sahibi olmak istiyor.
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