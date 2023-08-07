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Icardi favori

Süper Ligin başlamasına bir hafta kala yabancı bahis siteleri oldukça dikkat çekici bahisler açmış durumda... Süper Lig şampiyonun kim olacağından, hangi takımın hocasının en erken kovulacağına kadar pek çok iddialı bahis dikkat çekiyor. Gol krallığıyla ilgili bahiste ise Galatasaray'ın bonservisini aldığı Mauro Icardi ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçe'den Dzeko ise ikinci sırada kendisine yer bulabildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Icardi favori
Süper Ligin başlamasına bir hafta kala yabancı bahis siteleri oldukça dikkat çekici bahisler açmış durumda... Süper Lig şampiyonun kim olacağından, hangi takımın hocasının en erken kovulacağına kadar pek çok iddialı bahis dikkat çekiyor. Gol krallığıyla ilgili bahiste ise Galatasaray'ın bonservisini aldığı Mauro Icardi ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçe'den Dzeko ise ikinci sırada kendisine yer bulabildi.
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