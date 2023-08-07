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Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! "İlk tercihimiz..."

Süper Lig devlerinden Galatasaray yarın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ve Dries Mertens basın toplantısında dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 20:28 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 21:00
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! "İlk tercihimiz..."

Süper Lig devlerinden Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı öncesi Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk ve Dries Mertens basın toplantısında dikkat çeken açıklamara yer verdi.

"SADECE BURAYA ODAKLANDIK"

Galatasaray'da yıldız futbolcu Dries Mertens kritik maç öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Futbolcu, "Sadece söylemek istediğim, biz buradayız ve odaklandık. Zor bir maç olacak. İyi bir takımları var. Nasıl oynadıklarını gördük. Zor bir oyun olacak ama biz kendimize güveniyoruz. Her şey başlıyor. Mücadele başlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Bize kalmış bir şey artık"

36 yaşındayım, 37 olacağım bu sene, 25 hissediyorum ama kafa olarak. Sanırım bu sezon son sezonum olacak. Bilmiyorum, farklı şeyleri de denemek istiyorum. Ama hala her gün keyif alıyorum. Haftada iki gün oynamaya da alışkınım. Haftada tek gün oynamak garip gelmişti. Ben buna alışık değildim. Napoli'de hep sezonda haftada 2 maçımız oluyordu. Tekrardan buna girmek istiyorum.

ZALGIRIS MAÇINDA ATTIĞI GOL HAKKINDA:

Dries Mertens: "Bununla ilgili antrenmanlarımı dört yaşımdan beri yapıyorum. Bu durum üzerine hocamızla da çalışmıştık. İleride oyuncularını bıraktıkları için orada boşluk bırakıyorlardı. Oradan gol atabileceğimizi gördük. Üzerine çalıştık, ben ödülü düşünmüyorum. Yarınki maç benim için önemli olan çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum. Napoli ile oynadım, şimdi Galatasaray ile oynamak istiyorum. Stadımızda nasıl bir atmosfer olur hayal bile edemiyorum"

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

İki takım için de çok önemli bir karşılaşma. Rakibimiz bizden bir tur daha önce başladı. İki tane lig maçı oynadılar. 6 resmi maç oynadılar. Biz 2 resmi maç oynadık. Bir toparlanma sürecinde olan bir takımız. Yarışıyoruz, bir turu geçtik. Hedefimiz bu turda da rakibimizi elemek. Rakibimize çok önem veriyoruz. Avantajlı bir skorlar dönmek itiyoruz. Kazanarak geri dönmek istiyoruz.

Takımımı hazır görüyorum. Hazır olmak zorundayız. Hazır olmayan oyuncularımız geç katılan oyuncular. Bize çok geç katılan oyuncular var. Diğer oyuncuları hazır olarak görüyorum. Oyuncularıma yarın için çok güveniyorum. En iyilerini vereceklerini düşünüyorum. Vermeleri de gerekiyor. Bizim için maddi ve manevi çok önemli bir maç. Oyuncularımla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyorum. O yüzden yarın onlardan en iyisini bekliyorum. En iyi oyunumuzu oynamak zorundayız.

Zaha, takımla beraber 2 antrenman yaptı. Yarından sonra süre almaya başlayacak. Riske etmek istemiyoruz, doğru bir planlama ile sahaya atmak istiyoruz.

"İLK TERCİHİMİZ..."

Rashica kadromuzda geçen sene iyi işler yapan bir oyuncu. Kadroda olmasını istediğimizi söylüyoruz. Bu süre devam ediyor. Şu anda maça odaklıyız. Zaniolo'nun da bir sakatlığı oldu. Bir sonraki maçta bizimle olacak. Kanat oyuncusu anlamında ileriye dönük bir oyuncu daha kadroya katmak istiyoruz. İlk tercihimiz tabii ki Rashica.

ICARDI'NIN DURUMU HAKKINDA KONUŞTU

Icardi bize geç katıldı. Oynayabilecek durumda olduğu için kadroya aldık. Maçın gidişatına göre değerlendirmeyi düşünüyoruz.

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