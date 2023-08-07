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Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk Olimpija Ljubljana maçı öncesi basın toplantısında konuşuyor | CANLI İZLE

Süper Lig devlerinden Galatasaray yarın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak. Bu kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ve Dries Mertens basın toplantısında konuşuyor. Bu açıklamaları haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 20:28 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 20:36
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk Olimpija Ljubljana maçı öncesi basın toplantısında konuşuyor | CANLI İZLE

Süper Lig devlerinden Galatasaray yarın Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı öncesi Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk ve Dries Mertens basın toplantısında konuşuyor. Bu açıklamaları haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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"SADECE BURAYA ODAKLANDIK"

Galatasaray'da yıldız futbolcu Dries Mertens kritik maç öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Futbolcu, "Sadece söylemek istediğim, biz buradayız ve odaklandık. Zor bir maç olacak. İyi bir takımları var. Nasıl oynadıklarını gördük. Zor bir oyun olacak ama biz kendimize güveniyoruz. Her şey başlıyor. Mücadele başlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Bize kalmış bir şey artık"

ZALGIRIS MAÇINDA ATTIĞI GOL HAKKINDA:

Dries Mertens: "Bununla ilgili antrenmanlarımı dört yaşımdan beri yapıyorum. Bu durum üzerine hocamızla da çalışmıştık. İleride oyuncularını bıraktıkları için orada boşluk bırakıyorlardı. Oradan gol atabileceğimizi gördük. Üzerine çalıştık, ben ödülü düşünmüyorum. Yarınki maç benim için önemli olan çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum. Napoli ile oynadım, şimdi Galatasaray ile oynamak istiyorum. Stadımızda nasıl bir atmosfer olur hayal bile edemiyorum"

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

İki takım için de çok önemli bir karşılaşma. Rakibimiz bizden bir tur daha önce başladı. İki tane lig maçı oynadılar. 6 resmi maç oynadılar. Biz 2 resmi maç oynadık. Bir toparlanma sürecinde olan bir takımız. Yarışıyoruz, bir turu geçtik. Hedefimiz bu turda da rakibimizi elemek. Rakibimize çok önem evriyoruz. Avantajlı bir skorlar dönmek itiyoruz. Kazanarak geri dönmek istiyoruz.

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