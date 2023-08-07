Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Yıldız ismin yeni takımı...

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'da bir ayrılık daha netlik kazandı.
Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'da bir ayrılık daha netlik kazandı.
Yaptığı flaş takviyelerle sükse uyandıran sarı-kırmızılılarda veda edilecek isimler de büyük önem taşıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, titiz bir planlama içinde.
3 kulvarda mücadele vericek olan Cimbom, yarıştığı her alanda başarı yakalayacak bir kadro kurmayı amaçlıyor.
Transfere son şeklini vermek isteyen Galatasaray'da orta saha, stoper ve kanat mevkilerine yoğunlaşıldı.
Orta sahada Ndombele ve Fred gibi isimlerle temas kuran sarı-kırmızılılarda Paredes ismi yeniden gündeme geldi.
Galatasaray yönetimiyle yeniden temas kuran Arjantinli oyuncu, görüşme talebinde bulundu.
Kanat bölgesini Rashica ile güçlendirmek isteyen Aslan, temaslarını sürdürüyor.
Kosovalı oyuncuyla anlaşmaya varan kurmaylar, Norwich ile bonservis pazarlıkları yapıyor.
Stoper mevkisi için de arayışta olan Cimbom, listedeki oyuncularla girişimlerde bulunuyor.
Bu bölgelere takviye yaparak transfer defterini kapatma niyetinde olan Galatasaray'da gönderilecek oyuncular da merak konusu.
Okan Buruk'un gelecek planlarında yer almayan futbolcularla yollar ayrılacak.
Yönetimle koordineli bir şekilde çalışan deneyimli hoca, raporunu sundu.
MORUTAN AYRILIYOR!
Buna göre kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Morutan'a veda edilecek.
Konuyla ilgili resmi açıklamayı oyuncunun menajeri Giovanni Becali yaptı.
Morutan'ın temsilcisi Becali Rumen basınına yaptığı açıklamada, futbolcusunun geleceği hakkında konuştu.
Ünlü menajer, sarı-kırmızılıların hazırlık kampına katılan Rumen oyuncunun yeniden kiralanacağını söyledi.
Neftçi Bakü iddialarını yalanlayan Becali, " Morutan bir Türk veya İtalyan takımına kiralanacak." ifadelerini kullandı.
Bu takımların Konyaspor, Palermo veya Sampdoria olduğu belirtildi.
24 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.