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Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Yıldız ismin yeni takımı...

Son dakika spor haberi: Transfere son adımları atan Galatasaray'da gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre hareket eden sarı-kırmızılılarda veda edilecek oyunculara karar verilmeye başlandı. Birçok futbolcu hakkında son durum değerlendirmesi yapan Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı. Takımdaki geleceği merak konusu olan yıldız futbolcu hakkında ayrılık açıklaması geldi. O ismin gelecek sezon takımda olmayacağı ifade edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 16:19
BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Yıldız ismin yeni takımı...

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'da bir ayrılık daha netlik kazandı.

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Yıldız ismin yeni takımı...

Yaptığı flaş takviyelerle sükse uyandıran sarı-kırmızılılarda veda edilecek isimler de büyük önem taşıyor.

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Yıldız ismin yeni takımı...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, titiz bir planlama içinde.

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Yıldız ismin yeni takımı...

3 kulvarda mücadele vericek olan Cimbom, yarıştığı her alanda başarı yakalayacak bir kadro kurmayı amaçlıyor.

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Yıldız ismin yeni takımı...

Transfere son şeklini vermek isteyen Galatasaray'da orta saha, stoper ve kanat mevkilerine yoğunlaşıldı.

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Yıldız ismin yeni takımı...

Orta sahada Ndombele ve Fred gibi isimlerle temas kuran sarı-kırmızılılarda Paredes ismi yeniden gündeme geldi.

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Yıldız ismin yeni takımı...

Galatasaray yönetimiyle yeniden temas kuran Arjantinli oyuncu, görüşme talebinde bulundu.

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Yıldız ismin yeni takımı...

Kanat bölgesini Rashica ile güçlendirmek isteyen Aslan, temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Yıldız ismin yeni takımı...

Kosovalı oyuncuyla anlaşmaya varan kurmaylar, Norwich ile bonservis pazarlıkları yapıyor.

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Yıldız ismin yeni takımı...

Stoper mevkisi için de arayışta olan Cimbom, listedeki oyuncularla girişimlerde bulunuyor.

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Yıldız ismin yeni takımı...

Bu bölgelere takviye yaparak transfer defterini kapatma niyetinde olan Galatasaray'da gönderilecek oyuncular da merak konusu.

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Yıldız ismin yeni takımı...

Okan Buruk'un gelecek planlarında yer almayan futbolcularla yollar ayrılacak.

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Yıldız ismin yeni takımı...

Yönetimle koordineli bir şekilde çalışan deneyimli hoca, raporunu sundu.

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Yıldız ismin yeni takımı...

MORUTAN AYRILIYOR!
Buna göre kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Morutan'a veda edilecek.

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Yıldız ismin yeni takımı...

Konuyla ilgili resmi açıklamayı oyuncunun menajeri Giovanni Becali yaptı.

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Yıldız ismin yeni takımı...

Morutan'ın temsilcisi Becali Rumen basınına yaptığı açıklamada, futbolcusunun geleceği hakkında konuştu.

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Yıldız ismin yeni takımı...

Ünlü menajer, sarı-kırmızılıların hazırlık kampına katılan Rumen oyuncunun yeniden kiralanacağını söyledi.

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Yıldız ismin yeni takımı...

Neftçi Bakü iddialarını yalanlayan Becali, " Morutan bir Türk veya İtalyan takımına kiralanacak." ifadelerini kullandı.

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