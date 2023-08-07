GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Felix müjdesi! Karar verildi

Galatasaray ile adı anılan Joao Felix, Atletico Madrid'in başına dert oldu.
Galatasaray ile adı anılan Joao Felix, Atletico Madrid'in başına dert oldu.
Felix, Atletico Madrid'le Kore ve Meksika'da devam eden sezon öncesi turunun üçüncü durağı olan San Francisco'ya ulaştı.
Halihazırda oynanan 3 hazırlık maçında henüz dakikası olmayan Portekizli oyuncu, Diego Simeone'nin planlarının bir parçası değil.
Bu nedenle İspanyol ekibi gelen teklifleri değerlendirecek.
JOAO FELIX KİMDİR?
10 Kasım 1999 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Porto altyapısında başladı.
Daha sonra Padroense ve Benfica altyapılarında forma giydi ve 2018'de Benfica'da A takıma yükseldi.
2019 yılında 127 milyon euro karşılığında İspanyol ekibi Atletico Madrid'in yolunu tuttu.
Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Chelsea'de kiralık olarak geçirdi.
Felix'in Atletico Madrid'le olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Portekiz Milli Takımı ile 31 maça çıkan Joao Felix, 5 gole imzasını attı.
Forvet arkası olarak görev yapan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 50 milyon euro...