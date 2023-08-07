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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Felix müjdesi! Karar verildi

Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine Joao Felix'i almıştı. Sarı-kırmızılılara Portekizli oyuncudan iyi haber geldi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 10:42
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Felix müjdesi! Karar verildi

Galatasaray ile adı anılan Joao Felix, Atletico Madrid'in başına dert oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Felix müjdesi! Karar verildi

Felix, Atletico Madrid'le Kore ve Meksika'da devam eden sezon öncesi turunun üçüncü durağı olan San Francisco'ya ulaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Felix müjdesi! Karar verildi

Halihazırda oynanan 3 hazırlık maçında henüz dakikası olmayan Portekizli oyuncu, Diego Simeone'nin planlarının bir parçası değil.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Felix müjdesi! Karar verildi

Bu nedenle İspanyol ekibi gelen teklifleri değerlendirecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Felix müjdesi! Karar verildi

JOAO FELIX KİMDİR?

10 Kasım 1999 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Porto altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Felix müjdesi! Karar verildi

Daha sonra Padroense ve Benfica altyapılarında forma giydi ve 2018'de Benfica'da A takıma yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Felix müjdesi! Karar verildi

2019 yılında 127 milyon euro karşılığında İspanyol ekibi Atletico Madrid'in yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Felix müjdesi! Karar verildi

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Chelsea'de kiralık olarak geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Felix müjdesi! Karar verildi

Felix'in Atletico Madrid'le olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Portekiz Milli Takımı ile 31 maça çıkan Joao Felix, 5 gole imzasını attı.

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