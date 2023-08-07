GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılacaklar mı? 10 yıldızla ilgili karar...

Transferde son adımların atan Galatasaray'da ayrılacak oyuncularla ilgili hareketlilik yaşanıyor.
Transferde son adımların atan Galatasaray'da ayrılacak oyuncularla ilgili hareketlilik yaşanıyor.
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar, takımdaki geleceği merak edilen 10 oyuncu hakkında yeni bir karar aldı.
Öte yandan sarı-kırmızılılarda Milot Rashica transferine de ağırlık verildi. İşte Galatasaray'da olası ayrılık senaryoları ve Kosovalı yıldızın transferinde son durum...
Galatasaray'da kurmaylar bu hafta içerisinde Milot Rashica transferine nokta koymayı amaçlıyor.
Kosovalı futbolcu için pazarlıklarda önemli bir aşama yakalayan sarı-kırmızılıların bu transferi 6 milyon euroya bitirmek istediği öğrenildi.
Norwich City'nin Milot Rashica transferinde 12 milyon eurodan başladığı pazarlıklarda 8 milyon euroya kadar inmesi, bu konuda umutları da artırdı.
Galatasaray ile Championship ekibi arasında bu hafta anlaşmanın sağlanması bekleniyor.
27 yaşındaki oyuncu, Norwich City'nin Championship'te oynadığı Hull City maçının kadrosuna alınmamıştı.
10 OYUNCUYLA İLGİLİ KARAR!
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, 10 oyuncu hakkında gelebilecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
İşte olası ayrılık senaryoları:
ZANIOLO: 35 milyon euro çıkış maddesi bulunuyor. Newcastle ve Tottenham ile beraber PSG, Juventus ve Milan ile adı geçiyor. Transferin son gününe kadar da bu devam edecek gibi görünüyor.
NELSSON: Kalacak gibi gözükse de her an teklif gelmesi süpriz olmayacak. Ayrılığı için alternatif planlar yapıldı. Çıkış maddesi 25 milyon euro.
OLIVEIRA: Portekizli oyuncunun 3 sene kontratı ve senelik 2 milyon 750 bin euro ücreti var. Teklifler değerlendirilecek.
MERTENS: Bir yıl daha kontratı bulunan 36 yaşındaki oyuncunun maaşı 4 milyon euro... Öneriler değerlendirilecek.
MIDTSJÖ: Başakşehir ve Verona istiyor.
YUNUS AKGÜN: Nantes, Bordeaux ve Leicester'dan teklif aldı. Kiralık gidebilir.
MORUTAN: Konyaspor, Palermo ve Sampdoria ilgileniyor. Kiralanacak.
YUSUF DEMİR: Karagümrük ve Sivas başta olmak üzere birçok takım kiralamak istiyor.
BERKAN: Fransız ve İtalyan takımlarının radarında. Nantes ve Genoa 5 milyon euroyu gözden çıkardı.
TORREIRA: Napoli talip oldu. 15 milyon euro gözden çıkarıldığı iddia ediliyor.