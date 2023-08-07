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GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılacaklar mı? 10 yıldızla ilgili karar...

Son dakika spor haberi: Transferde önemli isimleri kadrosuna katarak şov yapan Galatasaray'da gözler ayrılacak oyunculara çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılarda flaş vedalar yaşanabilir. Galatasaray yönetimi, takımdaki geleceği merak edilen 10 yıldız hakkında yeni bir karar aldı. İşte o isimler ve transferde son durum...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 11:08
GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılacaklar mı? 10 yıldızla ilgili karar...

Transferde son adımların atan Galatasaray'da ayrılacak oyuncularla ilgili hareketlilik yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılacaklar mı? 10 yıldızla ilgili karar...

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar, takımdaki geleceği merak edilen 10 oyuncu hakkında yeni bir karar aldı.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılacaklar mı? 10 yıldızla ilgili karar...

Öte yandan sarı-kırmızılılarda Milot Rashica transferine de ağırlık verildi. İşte Galatasaray'da olası ayrılık senaryoları ve Kosovalı yıldızın transferinde son durum...

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılacaklar mı? 10 yıldızla ilgili karar...

Galatasaray'da kurmaylar bu hafta içerisinde Milot Rashica transferine nokta koymayı amaçlıyor.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılacaklar mı? 10 yıldızla ilgili karar...

Kosovalı futbolcu için pazarlıklarda önemli bir aşama yakalayan sarı-kırmızılıların bu transferi 6 milyon euroya bitirmek istediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılacaklar mı? 10 yıldızla ilgili karar...

Norwich City'nin Milot Rashica transferinde 12 milyon eurodan başladığı pazarlıklarda 8 milyon euroya kadar inmesi, bu konuda umutları da artırdı.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılacaklar mı? 10 yıldızla ilgili karar...

Galatasaray ile Championship ekibi arasında bu hafta anlaşmanın sağlanması bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılacaklar mı? 10 yıldızla ilgili karar...

27 yaşındaki oyuncu, Norwich City'nin Championship'te oynadığı Hull City maçının kadrosuna alınmamıştı.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılacaklar mı? 10 yıldızla ilgili karar...

10 OYUNCUYLA İLGİLİ KARAR!
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, 10 oyuncu hakkında gelebilecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

İşte olası ayrılık senaryoları:

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılacaklar mı? 10 yıldızla ilgili karar...

ZANIOLO: 35 milyon euro çıkış maddesi bulunuyor. Newcastle ve Tottenham ile beraber PSG, Juventus ve Milan ile adı geçiyor. Transferin son gününe kadar da bu devam edecek gibi görünüyor.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılacaklar mı? 10 yıldızla ilgili karar...

NELSSON: Kalacak gibi gözükse de her an teklif gelmesi süpriz olmayacak. Ayrılığı için alternatif planlar yapıldı. Çıkış maddesi 25 milyon euro.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılacaklar mı? 10 yıldızla ilgili karar...

OLIVEIRA: Portekizli oyuncunun 3 sene kontratı ve senelik 2 milyon 750 bin euro ücreti var. Teklifler değerlendirilecek.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılacaklar mı? 10 yıldızla ilgili karar...

MERTENS: Bir yıl daha kontratı bulunan 36 yaşındaki oyuncunun maaşı 4 milyon euro... Öneriler değerlendirilecek.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılacaklar mı? 10 yıldızla ilgili karar...

MIDTSJÖ: Başakşehir ve Verona istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılacaklar mı? 10 yıldızla ilgili karar...

YUNUS AKGÜN: Nantes, Bordeaux ve Leicester'dan teklif aldı. Kiralık gidebilir.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılacaklar mı? 10 yıldızla ilgili karar...

MORUTAN: Konyaspor, Palermo ve Sampdoria ilgileniyor. Kiralanacak.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılacaklar mı? 10 yıldızla ilgili karar...

YUSUF DEMİR: Karagümrük ve Sivas başta olmak üzere birçok takım kiralamak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılacaklar mı? 10 yıldızla ilgili karar...

BERKAN: Fransız ve İtalyan takımlarının radarında. Nantes ve Genoa 5 milyon euroyu gözden çıkardı.

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