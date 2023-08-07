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Felix satılık

Galatasaray ile adı anılan Joao Felix, Atletico Madrid'in başına dert oldu. Felix, Atletico Madrid'le Kore ve Meksika'da devam eden sezon öncesi turunun üçüncü durağı olan San Francisco'ya ulaştı. Halihazırda oynanan 3 hazırlık maçında henüz dakikası olmayan Portekizli oyuncu, Diego Simeone'nin planlarının bir parçası değil. Bu nedenle İspanyol ekibi gelen teklifleri değerlendirecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Felix satılık
Galatasaray ile adı anılan Joao Felix, Atletico Madrid'in başına dert oldu. Felix, Atletico Madrid'le Kore ve Meksika'da devam eden sezon öncesi turunun üçüncü durağı olan San Francisco'ya ulaştı. Halihazırda oynanan 3 hazırlık maçında henüz dakikası olmayan Portekizli oyuncu, Diego Simeone'nin planlarının bir parçası değil. Bu nedenle İspanyol ekibi gelen teklifleri değerlendirecek.
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