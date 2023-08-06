TRANSFER HABERİ: Zaniolo için dev teklif! Galatasaray rekor bonservis peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı takım rakibini saf dışı bırakıp play-offlaya yükselmek ve sonrasında gruplara kalmanın planını yapıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı takım rakibini saf dışı bırakıp play-offlaya yükselmek ve sonrasında gruplara kalmanın planını yapıyor.
Eksik bölgelerini takviye etmek için büyük bir çaba harcayan Galatasaray'da Nicolo Zaniolo konusunda da flaş gelişmeler yaşanıyor.
ZANIOLO DA "EVET" DİYEBİLİR
Takvim'in haberine göre; iki Suudi kulübü Galatasaray'a 25 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı.
Yönetimin bu rakamı, Zaniolo'nun serbest kalma bedeli olan 35 milyon Euro seviyesine çekmek istediği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
İtalyan futbolcunun da yüksek maaş teklifiyle ikna edilebileceği belirtiliyor.
Eğer Galatasaray'a yapılan teklif 35 milyon Euro'ya çıkar, Zaniolo da Suudiler'e 'evet' derse Türk futbol tarihinin en yüksek bedelle oyuncu satışı gerçekleşmiş olacak.
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.
Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğlu olan İtalyan yıldız, futbola Genoa altyapısında başladı.
Fiorentina, Entella ve Inter altyapılarında da forma giyen Zaniolo, 2018 yılında 6.75 milyon Euro karşılığında Inter'den Roma'ya transfer oldu.
2022 devre arasında ise Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı.
Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro...