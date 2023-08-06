Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Zaniolo için dev teklif! Galatasaray rekor bonservis peşinde

TRANSFER HABERİ: Zaniolo için dev teklif! Galatasaray rekor bonservis peşinde

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yeniden hareketli saatler yaşanmaya başladı. İki Suudi kulübü, Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'yu transfer etmek için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Yapılan tekliflerin yükselmesini bekleyen Cimbom, Zaniolo'yu rekor bir bonservis bedeliyle göndermek istiyor. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ: Zaniolo için dev teklif! Galatasaray rekor bonservis peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Zaniolo için dev teklif! Galatasaray rekor bonservis peşinde

Sarı-kırmızılı takım rakibini saf dışı bırakıp play-offlaya yükselmek ve sonrasında gruplara kalmanın planını yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Zaniolo için dev teklif! Galatasaray rekor bonservis peşinde

Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Cimbom, çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Zaniolo için dev teklif! Galatasaray rekor bonservis peşinde

Bu doğrultuda Aslan'ın yıldızlarına transfer teklifleri de geliyor.

TRANSFER HABERİ: Zaniolo için dev teklif! Galatasaray rekor bonservis peşinde

Eksik bölgelerini takviye etmek için büyük bir çaba harcayan Galatasaray'da Nicolo Zaniolo konusunda da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Zaniolo için dev teklif! Galatasaray rekor bonservis peşinde

Sarı-Kırmızılılar'ın geçtiğimiz sezon ortasında Roma'dan 15 milyon Euro'ya aldığı İtalyan yıldız için Suudi Arabistan kulüpleri resmen harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Zaniolo için dev teklif! Galatasaray rekor bonservis peşinde

ZANIOLO DA "EVET" DİYEBİLİR

Takvim'in haberine göre; iki Suudi kulübü Galatasaray'a 25 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı.

TRANSFER HABERİ: Zaniolo için dev teklif! Galatasaray rekor bonservis peşinde

Yönetimin bu rakamı, Zaniolo'nun serbest kalma bedeli olan 35 milyon Euro seviyesine çekmek istediği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Zaniolo için dev teklif! Galatasaray rekor bonservis peşinde

İtalyan futbolcunun da yüksek maaş teklifiyle ikna edilebileceği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Zaniolo için dev teklif! Galatasaray rekor bonservis peşinde

Eğer Galatasaray'a yapılan teklif 35 milyon Euro'ya çıkar, Zaniolo da Suudiler'e 'evet' derse Türk futbol tarihinin en yüksek bedelle oyuncu satışı gerçekleşmiş olacak.

TRANSFER HABERİ: Zaniolo için dev teklif! Galatasaray rekor bonservis peşinde

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERİ: Zaniolo için dev teklif! Galatasaray rekor bonservis peşinde

Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğlu olan İtalyan yıldız, futbola Genoa altyapısında başladı.

TRANSFER HABERİ: Zaniolo için dev teklif! Galatasaray rekor bonservis peşinde

Fiorentina, Entella ve Inter altyapılarında da forma giyen Zaniolo, 2018 yılında 6.75 milyon Euro karşılığında Inter'den Roma'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Zaniolo için dev teklif! Galatasaray rekor bonservis peşinde

2022 devre arasında ise Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı.

TRANSFER HABERİ: Zaniolo için dev teklif! Galatasaray rekor bonservis peşinde

Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro...

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