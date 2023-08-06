Slovenya'da yağış şoku

G.Saray, Salı akşamı deplasmanda oynayacağı Olimpija Ljubljana karşılaşması için yarın Slovenya'ya hareket edecek. Ljubljana ve çevresinde yaşanan sel felaketi nedeniyle Slovenya Ligi'nde hafta sonu oynanması gereken maçlar ertelendi. 16 bin kapasiteli Stozice Stadı bakıma alındı. Ancak Slovenya'da yoğun yağışların devam edeceği belirtiliyor. Salı gününe kadar gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı 20 dereceleri bulacak. Yoğun yağış da bekleniyor. Şu anda konuşulmasa da karşılaşmanın iptal olma ihtimali de bulunuyor.