Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı canlı hangi kanalda? GS ön eleme maçı saat kaçta? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda heyecan devam ediyor. Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLİMPİJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı belli olunca haberimizde yer alacak.