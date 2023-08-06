Haberler Galatasaray Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı canlı hangi kanalda? GS ön eleme maçı saat kaçta? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı canlı hangi kanalda? GS ön eleme maçı saat kaçta? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak. Galatasaray'da yeni transferler Zaha ve Icardi maç kadrosuna yazdırılırken, Bakambu, Halil Dervişoğlu, Angelino'nun da maçta süre alması bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 12:10 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 12:20
Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı canlı hangi kanalda? GS ön eleme maçı saat kaçta? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda heyecan devam ediyor. Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLİMPİJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı belli olunca haberimizde yer alacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da çifte ayrılık kapıda! Yıldız isim kriz çıkarsa da yönetim kararlı...
CHP'deki 'değişim' savaşında taktiksel safha! Kılıçdaroğlu'ndan 'tüzük' ve 'PM' hamlesi... Sallantıda olan koltuğu sağlama alma çabası
Rashica için pazarlıklar sürüyor! Heyecan yarattı
Sürpriz talip! Teklif yapacaklar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha rövanşı!
Ada'dan teklif geldi! İşte o rakam
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede!
İstanbul namaz vakitleri 2023
KPSS ÖABT CEVAP ANAHTARI 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ada'dan teklif geldi! İşte o rakam Ada'dan teklif geldi! İşte o rakam 11:45
Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? 11:27
Fenerbahçe - Moribor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Moribor maçı saat kaçta? 11:23
O.Ljubljana - G.Saray maçı saat kaçta? O.Ljubljana - G.Saray maçı saat kaçta? 11:18
Bjelica Trabzonspor'un akademi yönetimiyle buluştu! Bjelica Trabzonspor'un akademi yönetimiyle buluştu! 10:58
Enner Valencia antrenörünün üzerine yürüdü! Enner Valencia antrenörünün üzerine yürüdü! 10:31
Daha Eski
Dortmund - Ajax maçı saat kaçta? Dortmund - Ajax maçı saat kaçta? 10:24
Manchester United - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Manchester United - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? 10:19
Tottenham - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta? Tottenham - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta? 10:15
Arsenal - Manchester City maçı saat kaçta? Arsenal - Manchester City maçı saat kaçta? 10:10
İsveç - ABD maçı saat kaçta? İsveç - ABD maçı saat kaçta? 09:54
F.Bahçe kaleci transferini noktalıyor! F.Bahçe kaleci transferini noktalıyor! 09:48