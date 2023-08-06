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GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'e İngiltere'den teklif geldi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da peformansıyla teknik direktör Okan Buruk'u memnun edemeyen Yunus Akgün'ün takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. Genç futbolcuya son olarak İngiltere'den teklif geldi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 11:46
GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'e İngiltere'den teklif geldi!

Takıma katılan yıldız futbolcular ile dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'e İngiltere'den teklif geldi!

Geçen sezon istenilen performansı sergileyemeyen genç futbolcuya İngiliz ekibi Leicester City talip çıktı. Öte yandan söz konusu futbolcunun sarı-kırmızılı ekipten ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. İşte transfer haberinin detayları...

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'e İngiltere'den teklif geldi!

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray'da bir türlü istenen çıkışı yapamayan Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'e İngiltere'den teklif geldi!

23 yaşındaki futbolcu için Fransa'da Nantes ve Bordeaux ile İngiltere'den Leicester City devreye girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'e İngiltere'den teklif geldi!

Fransa 1. Lig ekibi Nantes ile 2. Lig takımlarından Bordeaux satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'e İngiltere'den teklif geldi!

İki ekibin de ilk planda 1 milyon euro kiralama ve ikinci sene için de satın alma opsiyonlu teklifte bulunduğu belirtildi. Nantes'ın 5, Bordeaux'nun ise 4.5 milyon euro teklif sunduğu bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'e İngiltere'den teklif geldi!

Genç futbolcu için Premier Lig'den bu sene düşen Leicester City'nin ise yine geçtiğimiz günlerde devreye girdiği ve 5 milyon euro'luk bir öneri yaptığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'e İngiltere'den teklif geldi!

GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Önceki sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da başarılı bir performans sergileyen ama geçen sezon Galatasaray'da beklentilere yanıt veremeyen Yunus, şimdilerde de yine performansıyla eleştiriliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'e İngiltere'den teklif geldi!

Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği şansları iyi kullanamayan genç oyuncunun da ayrılma fikrine sıcak baktığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'e İngiltere'den teklif geldi!

Adana Demirspor'dan döndükten sonra geçen yıl 25 lig maçında görev alan Yunus Akgün 1 gol attı, 4 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'e İngiltere'den teklif geldi!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Zalgiris maçlarının ilkinde 73 dakika sahada kalan Yunus, son karşılaşmada da 45 dakika oynadı.

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