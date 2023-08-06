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GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için pazarlıklar sürüyor! Heyecan yarattı

Son dakika Galatasaray haberleri... Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, geride bıraktığımız sezon takımda kiralık forma giyen Rashica'nın bonservisini almak için pazarlıklarını sürdürüyor. Öte yandan Kosovalı futbolcuda heyecan yaratan bir gelişme yaşandı. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 08:08
FENERBAHÇE HABERLERİ - Samet Akaydin'a sürpriz talip!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Samet Akaydin'e bir talip daha çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samet Akaydin'a sürpriz talip!

Daha önce Süper Lig'den bazı ekiplerin nabız yokladığın 29 yaşındaki futbolcuyu, eski takımı Adana Demirspor da istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samet Akaydin'a sürpriz talip!

Mavi-şimşeklerin kısa süre içinde Fenerbahçe'ye teklif yapacağı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samet Akaydin'a sürpriz talip!

Samet, geçen sezonun devre arasında Adana Demir'den 3.7 milyon euro'ya gelmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samet Akaydin'a sürpriz talip!

SAMET AKAYDİN KİMDİR?

13 Mart 1994 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samet Akaydin'a sürpriz talip!

Profesyonel futbol kariyerine İdmanocağı altyapısında başladı. Ardından Trabzonspor altyapısına geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samet Akaydin'a sürpriz talip!

Fenerbahçe'ye 12 Ocak 2023 tarihinde Adana Demirspor'dan transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samet Akaydin'a sürpriz talip!

Defans hattında stoper olarak görev yapan Samet Akaydin, 1.90 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samet Akaydin'a sürpriz talip!

29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.2 milyon euro...

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