Aslan değişiyor

G.Saray'da varsa yoksa Şampiyonlar Ligi... Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile 3. eleme turunda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, üst tura çıkması halinde Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için play-off oynayacak. Teknik direktör Okan Buruk, takımının Zalgiris Vilnius ilehem dışarda hem içerde oynadığı futboldan memnun kalmadı. Geçtiğimiz sezon da benzer bir başlangıç yapan Buruk'un öğrencileri ekim ayının sonunda ancak ritim tutabilmişti. Bir kazaya uğramak istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, Salı günü akşamı oynanacak karşılaşmada ilk 11'e yeni isimleri monte edecek.

TORREİRA TAKIMA KATILACAK

Zalgiris karşısında kaldığı yerden devam eden Muslera'dan vazgeçmeyecek olan Okan Buruk, defans hattını Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Angelino dörtlüsünden kuracak. Sağ kanatta Zaha'yı Zaniolo'dan bir adım önde gören Buruk, sol kanatta Kerem'e görev vermeyi düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcı ileri uçta ise yeniden takıma katılan Mauro İcardi'yi oynatmayı planlıyor. 6 numarada sakatlığı geçen Torreira sahadaki yerini alacak. Buruk; 8 numara için Oliveira-Kerem Demirbay arasında gidip geliyor. 10 numarada ise turu getiren golü ağlara gönderen Mertens var.

KEREM DE EKLENECEK

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana takımı ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, UEFA'ya bildirdiği kadroya Mauro Icardi, Wilfried Zaha ve kaleci Günay Güvenç'i ekledi. Kerem Demirbay'ın da bir gün kala listeye eklenmesi için başvuru yapılması bekleniyor.

İCARDİ KİLİDİ AÇACAK

30 Temmuz'da Galatasaray'a imzayı atan Mauro İcardi yaz kampına katılamadı. Okan Buruk, İcardi'nin takıma hazır halde katılması için dönüş süresini 20 gün olarak belirlemişti. Ancak sarıkırmızılı takımın gol yollarındaki sıkıntısı ve Arjantinli golcüye ihtiyacı artırdı.

Icardi'nin yokluğunda Zalgiris maçlarında ileri uçta dönüşümlü olarak Barış, Halil ve Bakambu görev yaptı. Sarı-kırmızılı takım 180 dakikada Litvanyalı zayıf rakibine ancak 3 gol atabilirken, ceza sahası içinde etkisiz kaldı. İcardi'nin gol sorununu çözmesi bekleniyor.

Florya'da antrenmanlarda istekli bir görüntü sergileyen İcardi, Okan Buruk'la yaptığı görüşmede, bireysel çalışmalar yaparak formunu koruduğunu ve oynamaya hazır olduğunu söyledi.