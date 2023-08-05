GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig ekibinden Midtsjö hamlesi!

Galatasaray'da orta sahanın Kerem Demirbay'la güçlendirilmesinin ardından Fredrik Midtsjö'nün forma şansı azaldı.
Galatasaray'da orta sahanın Kerem Demirbay'la güçlendirilmesinin ardından Fredrik Midtsjö'nün forma şansı azaldı.
29 yaşındaki oyuncu bu sebeple sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Geçen sezon 3.5 milyon euro'ya transfer edilen Norveçli futbolcuya en ciddi teklif Başakşehir'den geldi.
İstanbul ekibi, kiralama isteğini sarı-kırmızılı kulübe iletti.
Midstjö'nün de sıcak baktığı transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
FREDRIK MIDTSJÖ KİMDİR?
Fredrik Midtsjö, 11 Ağustos 1993'te Norveç'in Trøndelag ilinde bulunan Stjørdal bölgesinde dünyaya geldi. Futbola da Stjørdals-Blink'in altyapısında başladı.
Kasım 2017'de Stjørdals-Blink'ten Rosenborg'un altyapısına katıldı. Rosenborg formasıyla ilk maçına ise 16 yaşında Norveç Kupası'nda eski takımı Stjørdals-Blink karşısında çıktı. Tippeligaen'de ilk maçına Sarpsborg, Avrupa'da ilk maçına ise 2011-12'de Şampiyonlar Ligi elemelerinde Breidablik karşısında çıktı.
28 Ağustos 2011'de Midtsjö, Rosenborg'un A takımı ile resmî sözleşme imzaladı. İlk golünü de 2011'de Odd karşısında uzaktan bir vuruş ile buldu. Rosenborg'un yerni transferleri sonrası 2012'de ikinci lig ekibi Ranheim'a kiralandı.
Ranheim macerası sonrası Rosenborg'a dönen Midtsjö, ikinci takımla ile çıktığı maçta ayağını kırdı ve bu sakatlık onu 7 ay sahalardan uzak tuttu. Sakatlıktan kurtulduktan sonra da 2014'te Sandnes Ulf'a kiralık gönderildi.
Sandnes formasıyla ilk maçına 30 Mart 2014'te Odd karşısında çıktı. 30 Nisan'da da Stabaek'i 2-1 mağlup ettikleri maçta gol attı. Sandnes ile 28 maçta forma giyerken 5 de gol atmayı başardı.
Kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Rosenborg'a dönen Midtsjö, artık A takımın bir parçasıydı. 29 Haziran 2016'da takımıyla 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.
24 Ekim 2016'da Tippeligaen'in en iyi orta saha oyuncusu olarak Kniksen Ödülü'ne aday gösterildi. Sonrasında ödülü takım arkadaşı Mike Jensen kazandı. 2022 yazında AZ Alkmaar'dan Galatasaray'a transfer oldu. Midstjö'nün Galatasaray'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.