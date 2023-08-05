Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig ekibinden Midtsjö hamlesi!

GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig ekibinden Midtsjö hamlesi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kerem Demirbay'ı renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılıların bu transferi sonrası Fredrik Midstjö'nün takımdan ayrılmasının beklendiği ifade edildi. Süper Lig ekibi, Midtsjö için devrede... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 08:13
GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig ekibinden Midtsjö hamlesi!

Galatasaray'da orta sahanın Kerem Demirbay'la güçlendirilmesinin ardından Fredrik Midtsjö'nün forma şansı azaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig ekibinden Midtsjö hamlesi!

29 yaşındaki oyuncu bu sebeple sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig ekibinden Midtsjö hamlesi!

Geçen sezon 3.5 milyon euro'ya transfer edilen Norveçli futbolcuya en ciddi teklif Başakşehir'den geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig ekibinden Midtsjö hamlesi!

İstanbul ekibi, kiralama isteğini sarı-kırmızılı kulübe iletti.

GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig ekibinden Midtsjö hamlesi!

Midstjö'nün de sıcak baktığı transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig ekibinden Midtsjö hamlesi!

FREDRIK MIDTSJÖ KİMDİR?

Fredrik Midtsjö, 11 Ağustos 1993'te Norveç'in Trøndelag ilinde bulunan Stjørdal bölgesinde dünyaya geldi. Futbola da Stjørdals-Blink'in altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig ekibinden Midtsjö hamlesi!

Kasım 2017'de Stjørdals-Blink'ten Rosenborg'un altyapısına katıldı. Rosenborg formasıyla ilk maçına ise 16 yaşında Norveç Kupası'nda eski takımı Stjørdals-Blink karşısında çıktı. Tippeligaen'de ilk maçına Sarpsborg, Avrupa'da ilk maçına ise 2011-12'de Şampiyonlar Ligi elemelerinde Breidablik karşısında çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig ekibinden Midtsjö hamlesi!

28 Ağustos 2011'de Midtsjö, Rosenborg'un A takımı ile resmî sözleşme imzaladı. İlk golünü de 2011'de Odd karşısında uzaktan bir vuruş ile buldu. Rosenborg'un yerni transferleri sonrası 2012'de ikinci lig ekibi Ranheim'a kiralandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig ekibinden Midtsjö hamlesi!

Ranheim macerası sonrası Rosenborg'a dönen Midtsjö, ikinci takımla ile çıktığı maçta ayağını kırdı ve bu sakatlık onu 7 ay sahalardan uzak tuttu. Sakatlıktan kurtulduktan sonra da 2014'te Sandnes Ulf'a kiralık gönderildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig ekibinden Midtsjö hamlesi!

Sandnes formasıyla ilk maçına 30 Mart 2014'te Odd karşısında çıktı. 30 Nisan'da da Stabaek'i 2-1 mağlup ettikleri maçta gol attı. Sandnes ile 28 maçta forma giyerken 5 de gol atmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig ekibinden Midtsjö hamlesi!

Kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Rosenborg'a dönen Midtsjö, artık A takımın bir parçasıydı. 29 Haziran 2016'da takımıyla 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig ekibinden Midtsjö hamlesi!

24 Ekim 2016'da Tippeligaen'in en iyi orta saha oyuncusu olarak Kniksen Ödülü'ne aday gösterildi. Sonrasında ödülü takım arkadaşı Mike Jensen kazandı. 2022 yazında AZ Alkmaar'dan Galatasaray'a transfer oldu. Midstjö'nün Galatasaray'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

DİĞER
Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?
Terörden temizlendi müjde üstüne müjde geldi: Gabar, Cudi ve Kato'dan sonra Pervari'de petrol heyecanı
G.Saraylılara müjde: O yıldız gelmeyi kabul etti!
Aslan'ın planı ortaya çıktı! İşte teklif yaplacak o isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saraylılara müjde: O yıldız gelmeyi kabul etti!
Aslan'ın hedefindeki yıldız ortaya çıktı!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Bilal Erdoğan'dan 'Malazgirt' mesajı
Bilsem 1. 2. 3. sınıf sınav sonucu sorgula 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig ekibinden Midtsjö hamlesi! Süper Lig ekibinden Midtsjö hamlesi! 08:13
Kanarya'da iki ayrılık! 6 milyon euro gelir Kanarya'da iki ayrılık! 6 milyon euro gelir 07:40
12 Dev Adam uzatmada mağlup! 12 Dev Adam uzatmada mağlup! 01:09
Hollanda Süper Kupası PSV'nin Hollanda Süper Kupası PSV'nin 01:08
Kamada'nın yeni takımı böyle duyuruldu! Kamada'nın yeni takımı böyle duyuruldu! 01:08
F.Bahçe'de Maribor mesaisi! Mert Müldür ve Zajc... F.Bahçe'de Maribor mesaisi! Mert Müldür ve Zajc... 01:08
Daha Eski
Filenin Sultanları hazırlık maçında Polonya'yı mağlup etti Filenin Sultanları hazırlık maçında Polonya'yı mağlup etti 01:08
Sivasspor ile Kayserispor hazırlık maçında yenişemedi! Sivasspor ile Kayserispor hazırlık maçında yenişemedi! 01:08
Haji Wright kulüp tarihine geçti! Dev bonservis bedeli Haji Wright kulüp tarihine geçti! Dev bonservis bedeli 01:08
Milan'a 20'lik orta saha! Transfer duyuruldu Milan'a 20'lik orta saha! Transfer duyuruldu 01:08
12 Dev Adam uzatmada mağlup! 12 Dev Adam uzatmada mağlup! 01:08
Hollanda Süper Kupası PSV'nin Hollanda Süper Kupası PSV'nin 01:05