Haberler Galatasaray Transferim 7 hafta sürdü

Transferim 7 hafta sürdü

G.Saray'ın yeni transferi Kerem Demirbay, Leverkusen'in sözleşmesini uzatmak istediğini ama kabul etmediğini söyledi. Çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Kerem, şu ifadeleri kullandı: Küçüklüğümden beri hayalimdi. Çok mutlu ve gururluyum. Transfer açıkçası çok zor oldu. Leverkusen uzatmak istedi, ben istemedim ısrar ettim. 6-7 hafta mücadele oldu. Bugün çok şükür buradayım" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Transferim 7 hafta sürdü

G.Saray'ın yeni transferi Kerem Demirbay, Leverkusen'in sözleşmesini uzatmak istediğini ama kabul etmediğini söyledi. Çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Kerem, şu ifadeleri kullandı: Küçüklüğümden beri hayalimdi. Çok mutlu ve gururluyum. Transfer açıkçası çok zor oldu. Leverkusen uzatmak istedi, ben istemedim ısrar ettim. 6-7 hafta mücadele oldu. Bugün çok şükür buradayım" dedi.

1 MİLYON EURO ALACAK

Kerem'in maliyeti de belli oldu. KAP'a yapılan açıklamada, Leverkusen'e 3.7 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı. 3 yıllık sözleşme imzalayan oyuncu da yıllık 1 milyon euro ücret alacak.

DAYI ALİ SAMİ YEN'DE

'Ramiz Dayı'ya benzetilen Kerem için Galatasaray'dan dikkat çeken bir video geldi. "Salı gecesi İstanbul'a bir adam indi. Elinde bir bavul, içinde parçalı bir forma" ifadeleriyle paylaşılan görüntüler beğeni aldı.

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