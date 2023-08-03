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"Turu geçmek önemliydi"

“Henüz tam takım değiliz. Turu geçmek önemliydi. Daha hazır olacağız, daha çok oynayacağız. Eksikler gelince daha güçlü bir hale geleceğiz.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
"Turu geçmek önemliydi"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, daha tam hazır olmamalarına rağmen turu geçmelerinin önemli olduğunu belirtti. Buruk, şunları söyledi: 24 hafta oynamışlar, fiziksel olarak bizden daha iyiler. İkinci golü bulup maçı bitirmemiz lazım. 2 tehlikeli pozisyon verdik, korkuttu. Tam takım değiliz. Turu geçmek önemliydi. Bazı oyuncular geç katıldı. Az süre geçirmiş oyuncular var. Daha hazır olacağız, daha çok oynayacağız. Torreira, idmanlara başlıyor. İcardi ve Zaha bizle beraber olacak. Zaniolo sakatlığından dolayı yoktu. Daha güçlü bir kadro olacağız. Bu da oyuna yansıyacak. Şu an hedefimiz bir sonraki tura odaklanmak.

"ÇALIŞILMIŞ BİR GOL"

Okan Buruk, Mertens'in müthiş golüyle ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı: Muhteşem gol attı Mertens. Havadan gitti ve direkt havadan ağlarla buluştu. Dün antrenmanda çalıştık. Mertens, Sergio'ya atmıştı. Ödül alabilir bu gol!..

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