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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Fred için kritik gün!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir süredir gündeminde yer alan Brezilyalı yıldız Fred ile bir kez daha görüşecek. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 11:23
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Fred için kritik gün!

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Fred için kritik gün!

Cimbom, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun rövanşı için Zalgiris ile karşılaşacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Fred için kritik gün!

Sarı-kırmızılı ekibin bir üst tura çıkması için evinde kazanması yetiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Fred için kritik gün!

Kadro derinliğini arttırmak için çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı ekip bir sürpriz transferi daha sonuçlandırmak üzere.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Fred için kritik gün!

Sezon başından beri Manchester United'in yıldızı Fred'in peşinde olan Aslan transferi sonuçlandırmak üzere.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Fred için kritik gün!

Yıldız oyuncu ile Galatasaray bu hafta bir kez daha görüşecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Fred için kritik gün!

Çarşamba günü gerçekleşmesi beklenen toplantı sonrası durum netlik kazanacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Fred için kritik gün!

Suudi Arabistan'dan da teklif aldığı belirtilen 30 yaşındaki oyuncu için pazarlıklarda orta yol bulunamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Fred için kritik gün!

Brezilyalı yıldızın güncek piyasa değeri 20 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Fred için kritik gün!

1.69'luk merkez orta saha tekniğiyle öne çıkıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Fred için kritik gün!

Kariyerinde Internacional, Shakhtar Donesk ve Manchester United forması giyen Fred, toplamda 408 maça çıkarken takımlarına 36 gol ve 43 asistlik katkıda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Fred için kritik gün!

Yıldız futbolcu, kariyerindeki en yüksek piyasa değerine 50 milyon Euro ile 2018 yılında ulaştı.

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