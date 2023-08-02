TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Fred için kritik gün!

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor.
Cimbom, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun rövanşı için Zalgiris ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı ekibin bir üst tura çıkması için evinde kazanması yetiyor.
Gelecek planlaması yapan Galatasaray, Devler Ligi'nde gruplara kalmayı düşünüyor.
Bu bağlamda Aslan büyük transferleri yapmayı hedefliyor.
Kadro derinliğini arttırmak için çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı ekip bir sürpriz transferi daha sonuçlandırmak üzere.
Sezon başından beri Manchester United'in yıldızı Fred'in peşinde olan Aslan transferi sonuçlandırmak üzere.
Yıldız oyuncu ile Galatasaray bu hafta bir kez daha görüşecek.
Çarşamba günü gerçekleşmesi beklenen toplantı sonrası durum netlik kazanacak.
Suudi Arabistan'dan da teklif aldığı belirtilen 30 yaşındaki oyuncu için pazarlıklarda orta yol bulunamamıştı.
Brezilyalı yıldızın güncek piyasa değeri 20 milyon Euro.
1.69'luk merkez orta saha tekniğiyle öne çıkıyor.
Kariyerinde Internacional, Shakhtar Donesk ve Manchester United forması giyen Fred, toplamda 408 maça çıkarken takımlarına 36 gol ve 43 asistlik katkıda bulundu.
Yıldız futbolcu, kariyerindeki en yüksek piyasa değerine 50 milyon Euro ile 2018 yılında ulaştı.