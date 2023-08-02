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TRANSFER HABERİ: Ndombele bombası patlıyor! Galatasaray'dan yeni teklif

Son dakika spor haberi: Orta saha mevkisini dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek isteyen Galatasaray girişimlerini hızlandırdı. Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefinde olan sarı-kırmızılılar, son olarak Taygun Ndombele'yi gündemine aldı. Bonservisi İngiliz devi Tottenham'da bulunan yıldız futbolcu için bir süredir temasta olan Cimbom'dan yeni bir hamle geldi. Transferde ısrarcı olan yönetim, Tottenham'ın kapısını yeni bir teklifle çaldı. İşte o rakam...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 19:31
TRANSFER HABERİ: Ndombele bombası patlıyor! Galatasaray'dan yeni teklif

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Ndombele bombası patlıyor! Galatasaray'dan yeni teklif

Sarı-kırmızılılarda öncelikli hedef Avrupa'da başarı.

TRANSFER HABERİ: Ndombele bombası patlıyor! Galatasaray'dan yeni teklif

Bu yönden Cimbom, kadrosuna önemli isimlerle kattı.

TRANSFER HABERİ: Ndombele bombası patlıyor! Galatasaray'dan yeni teklif

Aslan, geçtiğimiz günlerde Rams Park Stadyumu'nda önemli bir imza töreni düzenledi.

TRANSFER HABERİ: Ndombele bombası patlıyor! Galatasaray'dan yeni teklif

Bu törende toplamda yeni transferler yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Ndombele bombası patlıyor! Galatasaray'dan yeni teklif

Ayrıca geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan isimler de törende bulundu.

TRANSFER HABERİ: Ndombele bombası patlıyor! Galatasaray'dan yeni teklif

Yıldız oyuncu mavi kart ile yerli statüsünde oynayabilecek.

TRANSFER HABERİ: Ndombele bombası patlıyor! Galatasaray'dan yeni teklif

Ancak Galatasaray, bir orta saha transferine daha hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Ndombele bombası patlıyor! Galatasaray'dan yeni teklif

Sarı-kırmızılı ekip Tanguy Ndombele için girişimlerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Ndombele bombası patlıyor! Galatasaray'dan yeni teklif

A Spor.com.tr'den Ali Genç'in Mirror'dan derlediği habere göre; Galatasaray, bonservisi Tottenham'da bulunan Ndombele için Tottenham'a yaklaşık 13 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

TRANSFER HABERİ: Ndombele bombası patlıyor! Galatasaray'dan yeni teklif

Fransız futbolcu, James Maddison'ın Londra ekibine transfer olması ile beklediği süreyi bulamayabilir.

TRANSFER HABERİ: Ndombele bombası patlıyor! Galatasaray'dan yeni teklif

Bundan dolayı kurmayların transferde eli güçlü.

TRANSFER HABERİ: Ndombele bombası patlıyor! Galatasaray'dan yeni teklif

Yönetim, İngiliz kulübünün cevabını beklemeye geçti.

TRANSFER HABERİ: Ndombele bombası patlıyor! Galatasaray'dan yeni teklif

26 yaşındaki yıldız isim 65 milyon euro karşılığında Tottenham'a katılmıştı. Ndombele'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

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