TRANSFER HABERİ: Ndombele bombası patlıyor! Galatasaray'dan yeni teklif

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Sarı-kırmızılılarda öncelikli hedef Avrupa'da başarı.
Bu yönden Cimbom, kadrosuna önemli isimlerle kattı.
Aslan, geçtiğimiz günlerde Rams Park Stadyumu'nda önemli bir imza töreni düzenledi.
Bu törende toplamda yeni transferler yer aldı.
Ayrıca geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan isimler de törende bulundu.
Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Angelino, Halil Dervişoğlu ile bonservisi alınan Kaan Ayhan ve geçen sezon takıma katılan Nicolo Zaniolo katıldı.
Taraftar töreni tribünlerden ilgiyle izledi.
Cimbom son olarak Kerem Demirbay'ı da kadrsuna kattığını açıkladı.
Yıldız oyuncu mavi kart ile yerli statüsünde oynayabilecek.
Ancak Galatasaray, bir orta saha transferine daha hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı ekip Tanguy Ndombele için girişimlerini hızlandırdı.
A Spor.com.tr'den Ali Genç'in Mirror'dan derlediği habere göre; Galatasaray, bonservisi Tottenham'da bulunan Ndombele için Tottenham'a yaklaşık 13 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
Fransız futbolcu, James Maddison'ın Londra ekibine transfer olması ile beklediği süreyi bulamayabilir.
Bundan dolayı kurmayların transferde eli güçlü.
Yönetim, İngiliz kulübünün cevabını beklemeye geçti.
26 yaşındaki yıldız isim 65 milyon euro karşılığında Tottenham'a katılmıştı. Ndombele'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro.