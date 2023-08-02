Haberler Galatasaray Icardi'den Ramos'a sürpriz telefon! G.Saray menajerine şartları sordu

Icardi'den Ramos'a sürpriz telefon! G.Saray menajerine şartları sordu

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yaptığı transferlerle sarı kırmızılı taraftarları mest eden Galatasaray yönetimi hız kesmiyor... Wilfried Zaha, Angelino, Bakambu, Mauro Icardi ve Halil Dervişoğlu'na imza attıran ve en son 1 Ağustos Salı gecesi Kerem Demirbay'ı KAP'a bildiren Galatasaray kısa süre önce dünyaca ünlü savunmacı Sergio Ramos'u gündemine almıştı. PSG ile yollarını ayıran Sergio Ramos'un transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Cimbom'un Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Ramos'un transferi konusunda duruma müdahale etti. İşte Sergio Ramos'un Cimbom'a transferi ile ilgili yaşanan son gelişmeler...(GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Icardi'den Ramos'a telefon! G.Saray menajerine şartları sordu

Yaz transfer döneminde kadrosunu Wilfried Zaha, Angelino, Bakambu, Mauro Icardi ve Halil Dervişoğlu gibi önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray durmak bilmiyor.

Icardi'den Ramos'a telefon! G.Saray menajerine şartları sordu

Yerli statüsü için de hamlelerde bulunan Cimbom, Günay Güvenç'in ardından Kerem Demirbay'ı renklerine bağladı.

Icardi'den Ramos'a telefon! G.Saray menajerine şartları sordu

Ancak, sarı kırmızılı ekip, Okan Buruk'un da talepleri doğrultusunda yabancı transferi konusunda da çalışmalarını bir yandan sürdürmeyi ihmal etmiyor.

Icardi'den Ramos'a telefon! G.Saray menajerine şartları sordu

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın İspanyol stoper Sergio Ramos'u gündemine aldığı ve kısa süre içinde harekete geçeceği öne sürülmüştü.

Icardi'den Ramos'a telefon! G.Saray menajerine şartları sordu

Bu iddiaların ardından, Avrupa basınında da Cimbom'un Sergio Ramos'la ilgilendiği haberleri servis edildi.

Icardi'den Ramos'a telefon! G.Saray menajerine şartları sordu

MAURO ICARDI DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'ın Ramos ilgisi sonrası sarı kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, PSG'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı için devreye girdi.

Icardi'den Ramos'a telefon! G.Saray menajerine şartları sordu

Ramos'la görüşen Icardi, tecrübeli yıldızın Galatasaray'a transfer olması için onu ikna etmeye çalıştı.

Icardi'den Ramos'a telefon! G.Saray menajerine şartları sordu

MENAJERİYLE İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Bu süreçte Galatasaray yönetiminin de kolları sıvayarak Ramos için harekete geçtiği ve 37 yaşındaki stoperle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Icardi'den Ramos'a telefon! G.Saray menajerine şartları sordu

Galatasaray yönetiminin Ramos'la görüştükten sonra menajeri ile transferlerin şartlarını masaya yatırdığı da gelen bilgiler arasında.

Icardi'den Ramos'a telefon! G.Saray menajerine şartları sordu

İKİNCİ KEZ GÖRÜŞECEKLER

Sergio Ramos'un menajerinin önümüzdeki günlerde Galatasaray ile yeniden transfer görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Icardi'den Ramos'a telefon! G.Saray menajerine şartları sordu

RAMOS GELİRSE NELSSON GİDECEK

Bu arada Sarı kırmızılı yönetim, Victor Nelsson'a gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı.

Icardi'den Ramos'a telefon! G.Saray menajerine şartları sordu

Danimarkalı oyuncu için iyi bir teklif gelmesi durumunda yollar ayrılacak. Böylece, hem kadrodaki maaş yükü azalacak, hem de kasaya para girecek.

Icardi'den Ramos'a telefon! G.Saray menajerine şartları sordu

ÖNCELİĞİ ABD

İspanyol medyasında Sergio Ramos'un ABD profesyonel futbol ligi MLS'den talipleri olduğu ve Messi'nin kısa süre önce transfer olduğu Inter Miami'ye gidebileceği belirtildi.

Icardi'den Ramos'a telefon! G.Saray menajerine şartları sordu

Ramos'un MLS'ye transfer olamazsa diğer seçenekleri değerlendirmeye alacağı öne sürüldü.

Icardi'den Ramos'a telefon! G.Saray menajerine şartları sordu

AİLESİ SUUDİ ARABİSTAN'I İSTEMİYOR

Öte yandan, yine İspanya'da yayınlanan spor gazeteleri, Sergio Ramos'un Suudi Arabistan'dan gelen çılgın teklifleri de düşünebileceğini yazarken, ailesinin S. Arabistan'da yaşamak istemediğini satırlarına taşıdı.

Icardi'den Ramos'a telefon! G.Saray menajerine şartları sordu

Sergio Ramos'un transfer döneminin sonu yaklaştıkça Türkiye ihtimaline sıcak bakabileceği ve Türkiye'de oynama fikrini göz ardı etmeyeceği vurgulandı.

Icardi'den Ramos'a telefon! G.Saray menajerine şartları sordu

SERGİO RAMOS KİMDİR?

Dünyaca ünlü İspanyol stoper. Tam adı Sergio Ramos García'dır. 30 Mart 1986 tarihinde İspanya'nın Andalusia bölgesindeki Camas kasabasında doğmuştur.

Kariyerine Sevilla Futbol Kulübü'nün altyapısında başlayan Sergio Ramos, 2004 yılında Sevilla'nın A takımıyla profesyonel sözleşme imzalayarak La Liga'da ilk maçına çıkmıştır. Bu dönemde yetenekleri ve savunmadaki üstün performansı dikkat çekmiş ve Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına girmiştir.

Icardi'den Ramos'a telefon! G.Saray menajerine şartları sordu

2005 yılında İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Ramos, burada uzun yıllar boyunca kaptanlık yapmış ve kulübün başarılarına önemli katkılarda bulunmuştur. Real Madrid ile birçok yerel ve uluslararası şampiyonluk yaşamış ve takımın savunma hattının temel taşlarından biri olmuştur.

Sergio Ramos, ayrıca İspanya Milli Futbol Takımı'nda da büyük başarılara imza atmıştır. 2008 ve 2012 yıllarında UEFA Avrupa Şampiyonası'nda ve 2010 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya ile şampiyonluk yaşamıştır.

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