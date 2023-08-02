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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play off turunda muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i eleyen Galatasaray adını üst tura yazdırdı ve Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'nın rakibi oldu. Sarı kırmızılıların 3. ön eleme turunda Ljubljana'yı elemesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte o takımlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 00:17
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play off turunda muhtemel rakipleri belli oldu!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-2 biten ilk maçın rövanşında Rams Stadı'nda rakibini Mertens'in enfes golüyle 1-0 devirdi ve tur atladı.

Sarı kırmızılı temsilcimiz 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY LJUBLIANA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 9 Ağustos Çarşamba, ikinci maçı ise 15 Ağustos Salı tarihinde oynanacak.

Aslan, Olimpija Ljubljana'yı saf dışı bırakması durumunda ise play-off turuna yükselecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu.

İşte sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri:

Antwerp (Belçika)

Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)

Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)

Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)

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