Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin İstanbul'daki yeni evi!

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, resmen Galatasaray'a döndü. Başarılı isim, ailesiyle birlikte RAMS Park'ta organize edilen imza töreninde taraftarlarla buluştu.
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, resmen Galatasaray'a döndü. Başarılı isim, ailesiyle birlikte RAMS Park'ta organize edilen imza töreninde taraftarlarla buluştu.
Icardi, menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara ve çocuklarıyla birlikte imza töreninde, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.
Öte yandan Icardi ve ailesinin, İstanbul'da ikamet edeceği ev de belli oldu.
Wanda Nara yeni evlerinden bazı kareleri sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.
İddialara göre, oldukça lüks olduğu görülen evin aylık kirası 30 bin euro...
Evin bahçesinde yüzme havuzu ve çocuklar için oyun parkı gibi alanlar da mevcut.
Icardi'nin yeni evinden görüntüler...