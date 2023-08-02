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Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin İstanbul'daki yeni evi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın bonservisiyle birlikte aldığı Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, İstanbul'da ailesiyle birlikte yeni evine yerleşti. Icardi'nin eşi Wanda Nara, yeni yuvalarından bazı kareleri sosyal medyadan paylaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 11:05
Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin İstanbul'daki yeni evi!

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, resmen Galatasaray'a döndü. Başarılı isim, ailesiyle birlikte RAMS Park'ta organize edilen imza töreninde taraftarlarla buluştu.

Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin İstanbul'daki yeni evi!

Icardi, menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara ve çocuklarıyla birlikte imza töreninde, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin İstanbul'daki yeni evi!

Öte yandan Icardi ve ailesinin, İstanbul'da ikamet edeceği ev de belli oldu.

Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin İstanbul'daki yeni evi!

Wanda Nara yeni evlerinden bazı kareleri sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.

Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin İstanbul'daki yeni evi!

İddialara göre, oldukça lüks olduğu görülen evin aylık kirası 30 bin euro...

Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin İstanbul'daki yeni evi!

Evin bahçesinde yüzme havuzu ve çocuklar için oyun parkı gibi alanlar da mevcut.

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