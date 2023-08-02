Galatasaray'da Okan Buruk'tan Zalgiris maçı sonrası flaş Morutan açıklaması!

Süper Lig devlerinden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i 1-0'lık skorla mağlup etti.

Cimbom 2-2 sona eren ilk maçın ardından bu skorla tur atlayan taraf oldu. Maçın ardından ise teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Bol pozisyon deyince ikinci golü bir türlü atamadık. Atamayınca rakip de dizilişini bozmadı. Rakibin bekleyeceğini düşünüyorduk ama ilk maça göre 10 kişi beklediler. İlk maç en azından 1 kişi ileride bekliyordu. 24 hafta oynamışlar, fiziksel olarak bizden daha iyiler. Bizden kendi becerilerimizden daha az iş yapınca zor oldu. Kenardan toplar getirdik. İkinci golü bulup maçı bitirmemiz lazım. Rakibimize 2 tehlikeli pozisyon verdik, korkuttu.

Tam takım değiliz. Turu geçmek önemliydi. Bazı oyuncular geç katıldı. Az süre geçirmiş oyuncular var. Bu turu geçmek önemliydi. Hedefimiz bir sonraki tur. Daha hazır olacağız, daha çok oynayacağız. Torreira tam idmanlara başlıyor yarın. Icardi ve Zaha bizle beraber olacak. Zaniolo sakatlığından dolayı yoktu. Daha güçlü bir kadro olacağız. Bu da oyuna yansıyacak."

Kerem Demirbay bir sonraki turda bizle olacak. Çeşitli bölgelere net katkı sağlayacak oyuncu olursa olacak. Şu an hedefimiz bir sonraki tura bu kadroyla girmek.

MORUTAN'IN GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU!

Morutan olumlu işler yaptı. Ona forma şansları veriyoruz. Bugün ilk girdiği bölümde daha iyiydi, sonra bir iki top kaybı yaptı ama genel olarak iyiydi. Onla ilgili kararımızı vereceğiz. İleriye dönük bir karar olacak.