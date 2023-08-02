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Galatasaray'da Mertens'ten Zalgiris maçı sonrası dikkat çeken sözler!

Süper Lig devlerinden temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i sahasında 1-0'lık skorla mağlup ederek tur atlamayı başardı. Mücadelede sarı-kırmızılıların tek golünü kaydeden Dries Mertens maçın ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 23:51
Galatasaray'da Mertens'ten Zalgiris maçı sonrası dikkat çeken sözler!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında 1-0'lık skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Mücadelede sarı-kırmızılılara turu getiren golü kaydeden Dries Mertens maçın ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE O SÖZLER:

Bu gole daha önce çalışmıştık. Kerem ortaladı, top bana geldi ve güzel bir gol oldu.

Hazır olmalıyız bir sonraki tura. Hiçbir rakip kolay değil. Tüm takımlar iyi ve liglerinde şampiyon olmuş takımlar. Bize de yeni oyuncular geldi, onlarla birlikte çıkıp oynayacağız.

Kolay değildi. Bir üst tura yükseldik ama bu maçtan çıkarılacak dersler var. Kaybetme lüksümüz yoktu.

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