Galatasaray - Zalgiris maçı öncesi Okan Buruk'tan Zaniolo sözleri! Kadroya neden alınmadı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında oynanacak Zalgiris maçı öncesi konuştu.

İşte o sözler...

"İlk maçtan önce deplasmandaki en büyük korkumuz saha şartlarıydı. Orayı geçtik. Kazanarak bitirmek isterdik. Aynı ciddiyetle oynamak zorundaydık. Kendi sahamızda, seyircimizle birlikte geçen sene bıraktığımız yerden başlamak istiyoruz. Çalıştık, bugün sahada da oyuncularımızdan performans bekliyoruz."

"ZANIOLO KASIĞINDA AĞRI HİSSETTİ"

"Zaniolo taktik antrenmanın sonunda kasığında ağrı hissetti. Bu yüzden ilk 11'de yok. Yoksa ilk 11'de başlayacaktı. Çok olumsuz bir şey yok ama ağrısı nedeniyle bugün oynayamayacak durumda."