Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! Transferde dev çalım

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'dan flaş bir hamle daha geldi.
Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'dan flaş bir hamle daha geldi.
Üst üste yıldızları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar durmak bilmiyor.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Cimbom, gözünü Avrupa'da başarıya dikti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi amaçlayan yönetim, önemli isimleri takıma kazandırmaya devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar, şimdiye kadar Mauro Icardi, Angelino, Bakambu, Halil Dervişoğlu, Günay Güvenç, Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay'ı renklerine bağlayarak gövde gösterisi yaptı.
Ayağını gazdan çekmeye niyeti olmayan Cimbom, hedefteki yıldızlarla görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray yönetimi, eksik bölgelere yapılacak takviyelerle yeni sezona iddiasını artırarak girmeyi hedefliyor.
Başkanvekili Erden Timur'un yönettiği transfer operasyonunda gözler orta saha mevkisine çevrilmiş durumda.
Torreira'nın yanına yıldız bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, hummalı bir çalışma yürütüyor.
Gündeminde birçok yıldız bulunan Galatasaray'ın listesine flaş bir isim girdi.
Doğrudan katkı verecek bir ismi renklerine bağlamak isteyen Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atmaya hazırlanıyor.
Bu transfer döneminde Wilfried Zaha'da da karşı karşıya gelen iki takımın yarışında kazanan taraf sarı-kırmızılılar olmuştu.
Fenerbahçe'nin uzun süre görüşmelerde bulunduğu Fildişili oyuncu, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
Sarı-kırmızılı kurmayların, ezeli rakibinin gündemine gelen bir başka isme kanca attığı iddia edildi.
SUAT SERDAR BOMBASI!
Orta saha bölgesine transfer yapmayı amaçlayan Galatasaray, bir süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Suat Serdar ile ilgileniyor.
Alman basınından Bild'in haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcu ile transfer görüşmelerine başladı.
BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO!
Hertha Berlin'de forma giyen Suat Serdar için kulübünün bonservis beklentisi belli oldu.
Alman kulübü, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek oyuncusundan 2 milyon euro beklenti içinde.
Bundesliga ekibi Mainz'in de Suat Serdar ile ilgilenen kulüpler arasında olduğu öne sürüldü.
Geçtiğimiz sezon Hertha Berlin'de 33 maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi.