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Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! Transferde dev çalım

Son dakika spor haberi: Transferde şov yapan Galatasaray'dan üst üste hamleler gelmeye devam ediyor. Son olarak Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbayİstanbul'a getiren sarı-kırmızılılar, flaş bir transfere daha imza atmak istiyor. Fildişili futbolcu Wilfried Zaha kadrosuna katarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye çalım atan Cimbom, sarı-lacivertlilerin gündeminde olan bir yıldıza daha kancayı attı. Galatasaray'ın renklerine bağlamak istediği yıldız futbolcunun bonservis bedeli de belli oldu. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 19:07 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 19:32
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! Transferde dev çalım

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'dan flaş bir hamle daha geldi.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! Transferde dev çalım

Üst üste yıldızları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar durmak bilmiyor.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! Transferde dev çalım

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Cimbom, gözünü Avrupa'da başarıya dikti.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! Transferde dev çalım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi amaçlayan yönetim, önemli isimleri takıma kazandırmaya devam ediyor.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! Transferde dev çalım

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar, şimdiye kadar Mauro Icardi, Angelino, Bakambu, Halil Dervişoğlu, Günay Güvenç, Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay'ı renklerine bağlayarak gövde gösterisi yaptı.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! Transferde dev çalım

Ayağını gazdan çekmeye niyeti olmayan Cimbom, hedefteki yıldızlarla görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! Transferde dev çalım

Galatasaray yönetimi, eksik bölgelere yapılacak takviyelerle yeni sezona iddiasını artırarak girmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! Transferde dev çalım

Başkanvekili Erden Timur'un yönettiği transfer operasyonunda gözler orta saha mevkisine çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! Transferde dev çalım

Torreira'nın yanına yıldız bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, hummalı bir çalışma yürütüyor.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! Transferde dev çalım

Gündeminde birçok yıldız bulunan Galatasaray'ın listesine flaş bir isim girdi.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! Transferde dev çalım

Doğrudan katkı verecek bir ismi renklerine bağlamak isteyen Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! Transferde dev çalım

Bu transfer döneminde Wilfried Zaha'da da karşı karşıya gelen iki takımın yarışında kazanan taraf sarı-kırmızılılar olmuştu.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! Transferde dev çalım

Fenerbahçe'nin uzun süre görüşmelerde bulunduğu Fildişili oyuncu, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! Transferde dev çalım

Sarı-kırmızılı kurmayların, ezeli rakibinin gündemine gelen bir başka isme kanca attığı iddia edildi.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! Transferde dev çalım

SUAT SERDAR BOMBASI!
Orta saha bölgesine transfer yapmayı amaçlayan Galatasaray, bir süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Suat Serdar ile ilgileniyor.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! Transferde dev çalım

Alman basınından Bild'in haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcu ile transfer görüşmelerine başladı.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! Transferde dev çalım

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO!
Hertha Berlin'de forma giyen Suat Serdar için kulübünün bonservis beklentisi belli oldu.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! Transferde dev çalım

Alman kulübü, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek oyuncusundan 2 milyon euro beklenti içinde.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! Transferde dev çalım

Bundesliga ekibi Mainz'in de Suat Serdar ile ilgilenen kulüpler arasında olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! Transferde dev çalım

Geçtiğimiz sezon Hertha Berlin'de 33 maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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