Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! Transferde dev çalım

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar, şimdiye kadar Mauro Icardi, Angelino, Bakambu, Halil Dervişoğlu, Günay Güvenç, Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay'ı renklerine bağlayarak gövde gösterisi yaptı.