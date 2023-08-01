Yolcular belli oldu

Kadrosunu yenileyen Galatasaray'da şans bulması zor görünen futbolculara da yol göründü. Sarıkırmızılı ekipte, Dubois yeni sezonda düşünülmüyor. Cicaldau ve Morutan teklif gelirse satılacak, gelmezse yeniden kiralanacak. Ndombele, Fred veya Paredes'ten biri transfer edilirse Midtsjö'ye yol görünecek. Luyindama'ya da takım aranıyor.
Kadrosunuyenileyen Galatasaray'da şans bulması zor görünen futbolculara da yol göründü. Sarıkırmızılı ekipte, Dubois yeni sezonda düşünülmüyor. Cicaldau ve Morutan teklif gelirse satılacak, gelmezse yeniden kiralanacak. Ndombele, Fred veya Paredes'ten biri transfer edilirse Midtsjö'ye yol görünecek. Luyindama'ya da takım aranıyor.