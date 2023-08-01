UEFA yakın takibe aldı

Galatasaray'ın yeni transferleri baş döndürürken UEFA'nın da takibine takıldı. Spor Ekonomisti İsmail Şayan'ın haberine göre; Galatasaray'ın son 3 yılda açıkladığı zarar 106 milyon euro ve bu rakam UEFA sınırının üzerinde... UEFA'nın, Galatasaray gibi eksiye düşen takımları yıl sonuna kadar incelemeye alması, duruma göre çeşitli kısıtlama veya uyarılar vermesi gündemde...
Galatasaray'ın yeni transferleri baş döndürürken UEFA'nın da takibine takıldı. Spor Ekonomisti İsmail Şayan'ın haberine göre; Galatasaray'ın son 3 yılda açıkladığı zarar 106 milyon euro ve bu rakam UEFA sınırının üzerinde... UEFA'nın, Galatasaray gibi eksiye düşen takımları yıl sonuna kadar incelemeye alması, duruma göre çeşitli kısıtlama veya uyarılar vermesi gündemde...