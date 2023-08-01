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Galatasaray - Zimbru maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden ekiplerden biri olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris'i konuk edecek. Galatasaray Rams Park Stadyumu'nda 2-2'nin rövanşını farklı galibiyet ile almak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 17:00 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 17:10
Galatasaray - Zimbru maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ZALGİRİS VİLNİUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21:30'da oyanancak. Müsabaka Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

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