GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Devler Ligi hamlesi! Dünya yıldızı ateşi yaktı

Galatasaray yıldızlarla dolu kadrosuna dünyaca bir isim daha katmaya hazırlanıyor.
Galatasaray yıldızlarla dolu kadrosuna dünyaca bir isim daha katmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı kulübün hedefindeki yıldız, PSG ile yollarını ayıran Sergio Ramos'tan başkası değil.
Yıldız ismin bonservisi elinde bulunuyor.
Sızan haberlere göre taraflar anlaşmak üzere.
Ramos gelirse, birçok talibi olan Nelsson satılacak.
Sergio Ramos, yaptığı hareketle Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
İspanyol oyuncu PSG'den takım arkadaşı İcardi'nin sosyal medya hesabından G.Saray için yaptığı paylaşımı beğendi.
Bu beğeni sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
DEVLERDE FORMA GİYDİ
Profesyonel kariyerine Sevilla'da başlayan Ramos, 2005-2021 arasında Real Madrid'de 671 maçta 101 gol, 40 asist üretti.
Son olarak PSG'de 58 maçta 6 gol, 1 asistlik katkı yaptı.
Yıldız savunmacının kariyerinde 778 karşılaşmada 110 gol, 41 asisti bulunuyor.
Birçok üst düzey başarı elde eden Sergio Ramos, İspanya Milli Takımı'nda da 180 maçta forma giyip, 23 kez rakip fileleri sarsmıştı.
Cimbom'un transfer gündemine gelen ünlü yıldız Sergio Ramos, 50 milyon Euro ile 2018 yılında en yüksek piyasa değerine ulaştı.
Ramos'un güncel verilere göre yeni değeri ise 4.5 milyon Euro civarında.