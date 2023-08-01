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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Devler Ligi hamlesi! Dünya yıldızı ateşi yaktı

Son dakika spor haberi: Galatasaray yıldızlarla dolu kadrosuna dünyaca bir isim daha katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün hedefindeki yıldız, PSG ile yollarını ayıran Sergio Ramos'tan başkası değil. Cimbom bonservisi elinde olan 37 yaşındaki İspanyol stoperle görüşmelere başladı. Sızan haberlere göre taraflar anlaşmak üzere. İşte Cimbom'un Sergio Ramos operasyonunun detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Devler Ligi hamlesi! Dünya yıldızı ateşi yaktı

Galatasaray yıldızlarla dolu kadrosuna dünyaca bir isim daha katmaya hazırlanıyor.

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Devler Ligi hamlesi! Dünya yıldızı ateşi yaktı

Sarı-kırmızılı kulübün hedefindeki yıldız, PSG ile yollarını ayıran Sergio Ramos'tan başkası değil.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Devler Ligi hamlesi! Dünya yıldızı ateşi yaktı

Yıldız ismin bonservisi elinde bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Devler Ligi hamlesi! Dünya yıldızı ateşi yaktı

Cimbom, 37 yaşındaki İspanyol stoperle görüşmelere başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Devler Ligi hamlesi! Dünya yıldızı ateşi yaktı

Sızan haberlere göre taraflar anlaşmak üzere.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Devler Ligi hamlesi! Dünya yıldızı ateşi yaktı

Ramos gelirse, birçok talibi olan Nelsson satılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Devler Ligi hamlesi! Dünya yıldızı ateşi yaktı

Sergio Ramos, yaptığı hareketle Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Devler Ligi hamlesi! Dünya yıldızı ateşi yaktı

İspanyol oyuncu PSG'den takım arkadaşı İcardi'nin sosyal medya hesabından G.Saray için yaptığı paylaşımı beğendi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Devler Ligi hamlesi! Dünya yıldızı ateşi yaktı

Bu beğeni sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Devler Ligi hamlesi! Dünya yıldızı ateşi yaktı

DEVLERDE FORMA GİYDİ

Profesyonel kariyerine Sevilla'da başlayan Ramos, 2005-2021 arasında Real Madrid'de 671 maçta 101 gol, 40 asist üretti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Devler Ligi hamlesi! Dünya yıldızı ateşi yaktı

Son olarak PSG'de 58 maçta 6 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Devler Ligi hamlesi! Dünya yıldızı ateşi yaktı

Yıldız savunmacının kariyerinde 778 karşılaşmada 110 gol, 41 asisti bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Devler Ligi hamlesi! Dünya yıldızı ateşi yaktı

Birçok üst düzey başarı elde eden Sergio Ramos, İspanya Milli Takımı'nda da 180 maçta forma giyip, 23 kez rakip fileleri sarsmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Devler Ligi hamlesi! Dünya yıldızı ateşi yaktı

Cimbom'un transfer gündemine gelen ünlü yıldız Sergio Ramos, 50 milyon Euro ile 2018 yılında en yüksek piyasa değerine ulaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Devler Ligi hamlesi! Dünya yıldızı ateşi yaktı

Ramos'un güncel verilere göre yeni değeri ise 4.5 milyon Euro civarında.

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