Haberler Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

Son dakika spor haberi: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesi sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi sahnesinde olabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Buruk, "Takım olarak hazırız, turu geçen taraf olmak istiyoruz." dedi. Öte yandan deneyimli hoca, transfer teklifleri gelen Victor Nelsson'un son durumu hakkında konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 18:32 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 19:10
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesi sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi alanında, arenasında yeniden bulunmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Çok hızlı bir ara oldu. Kısa tatilden sonra hemen başladık.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

Oyuncularımın hem fiziksel hem mental adaptasyon problemleri var. Bunun ilk maçta sıkıntılarını yaşadık. İkinci maç için buraya avantajlı skorla döndük. Tek hedefimiz turu geçmek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

Yeni gelen oyuncuların hepsinin performansları gün gün artıyor. Yavaş yavaş onları kadromuza katmaya çalışıyoruz. Bu tur için kullanamadığımız oyuncularımız var. Galatasaray kalitesi, oyun anlayışı, kendi sahasındaki performansını ortaya koymak istiyoruz.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

Seyircimizle beraber bir antrenman yaptık, psikolojik olarak yukarıya çıktık. Taraftarların isteklerini biliyoruz. Türkiye'nin Avrupa'daki puan yarışında galibiyetlere ihtiyaç var.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

Maddi, manevi bir sürü bahane var. Takım olarak hazırız, turu geçen taraf olmak istiyoruz.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

TRANSFERDE EKSİK PARÇALAR NELER?
Benim önümdeki puzzle, Şampiyonlar Ligi elemesi. Transferleri, bundan sonraki durumu düşünmüyorum. Sahaya, maça, Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmalıyız. Maçı kazanıp bir sonraki tura daha hazır olmak. Tabii isimler gelecek gidecek ama ana düşüncem Zalgiris maçı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

Halil ilk maçta süre aldı. Geç katıldı aramıza. Hazırlık maçının bir bölümünde, ilk maçta süre aldı. Bakambu yüzde 60'larda...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

Oyuncularımız kadro içinde başlayabilirler, devam edebilirler. Karar vermedik, vereceğiz. İkisi de kadroda olacak, bizimle olacaklar. Tam değerlendirmeyi yapacağız.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

"TAM OLARAK HAZIR DEĞİLDİK"
"Yüzde 100 hazır olmadığımız bir maçtı psikolojik ve fiziksel olarak. Stadyumun atmosferi, sahanın durumu...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

Zaman zaman hatalar yaptık. İkinci maçta yapmayacağız. İlk maçta pozisyonlar, gol şansları verdik.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

İlk maç savunma performansımız, takım açısından iyi değildi. Bunu geliştireceğiz.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

Rotasyon yaptılar. Rakibin avantajı 24 lig maçı oynaması. Bir yandan da dezavantajı, ligi devam ederken bizle oynuyor. Pazar günü maç oynadı, seyahat etti. Normal çim onlar için bu kez dezavantaj, bizim için avantaj. Rakibin rotasyonuna bakmadan kendi oyunumuza odaklanacağız.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

Kendi oyunumuzu oynarsak maçı kazanır turu geçeriz. İlk maçta bize önemsenecek bir rakip olduklarını gösterdiler. Bu maçta daha çok önemseyeceğiz.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

"NELSSON KALMAK İSTİYOR"
Transfere, gelene gidene odaklanmadan maçı düşünüyoruz. Takımımızla ilgili değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Aynı oyuncularla devam edeceğiz. Victor Nelsson kalmak istediğini söyledi. Problem yok.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

Torreira bugün kendini deneyecek antrenmanın başında. Ona göre düşüncelerimize bakacağız. Uzun süre antrenman yapmadı. Yavaş yavaş bizimle başlayacak. Durumunu göreceğiz. Savunmada yükü çekmek önemli. Takım savunması diyoruz.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

Stoperlerin önündeki orta sahaların da paylaşım yapması gerekiyor. Torreira bunu çok iyi yaptı. Berkan da oynadığı zaman doğru şekilde yaptı. Buna dikkat edeceğiz. Hızlı oyunlarına, geçişlere izin vermemek için savunma önündeki oyuncu önemli.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

"WILFRIED ZAHA ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU"
Zaha çok yönlü bir oyuncu. Takımımızda çok yönlü oyuncu çok var. Dizilişi değiştirmeyi düşünmüyoruz. Rolleri paylaştıracağız. Kendi kafamızda tabii bazı düşünceler var. Asıl önemli olan, kadromuzda birçok kaliteli oyuncu var.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

Hücumdaki çeşitliliğimiz artacak. Bakambu ve Zaha, çok farklı yerlerde oynayabilen oyuncular. Halil aynı şekilde... 3 tane aslında geçen senenin tersine farklı mevkilerde oynayanlar bizle beraber olacak. Zaha ve diğer oyuncuların rollerini maç maç seçeceğiz.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

"DAHA İYİ DURUMDAYIZ"
Geçen seneye göre daha iyi durumdayız. Geçen sene, bu dönemdeki oyuncu sayımız ile şimdiki oyuncu sayımız farklı. Geçen senenin kadrosuyla devam ediyoruz. Geç katılan oyuncularımız var, hücum anlamında... Zaha, Bakambu, Icardi... Şu andaki en büyük sıkıntı bu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

Diğer oyuncular 1 ay, bazıları 1 ayı da geçti bizimle çalışıyorlar. Bu anlamda bir sıkıntımız yok. Her şeye her türlü hazırız. Her futbolcunun fiziksel farklılıkları var. Bazısı daha çabuk, bazısı daha sonra hazır oluyor. Antrenman yapıp gelen var, yapmayıp gelen var.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

Geçen seneden kadro ve moral olarak daha iyi durumdayız. Oynayacağımız maç bizi moral olarak yukarı çekecektir.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

Oyuncularıma güveniyorum. Geçen sene oyun kalitelerini, becerilerini gösterdiler. Bu kaliteye daha çok ihtiyacımız olacak. Savunma yapan ve hızlı hücuma çıkan bir takım var. Bunları doğru yönetir, doğru uygularsak hazırız.

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