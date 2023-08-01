Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulunuyor | CANLI YAYIN

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesi sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulunuyor.

İşte o sözler...

"Şampiyonluk üzerine kısa bir tatil ve üstüne hemen başladık. Oyuncularımızın adaptasyon süreci var, bunun sıkıntılarını ilk maçta zaman zaman yaşadık. Şu anda tek hedefimiz bu turu geçmek."

Seyircimizle yaptığımız antrenman, bizi psikolojik olarak yukarı çekti. Tekrar onlarla birlikte olacağız. Galatasaray olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz, bu anlamda bir sürü bahanemiz var. Turu geçmek ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz.