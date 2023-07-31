Wanda Nara tribündeydi

Galatasaraylı futbolcuların imza törenini, Mauro İcardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara da izledi. Çocuklarıyla birlikte tribünlerde yerini alan Wanda Nara, yaşadığı rahatsızlıkla gündeme gelmiş ve herkesi korkutmuştu. Dün İcardi'ye destek veren Wanda Nara'ya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Tribünlerde pankartlar açıldı. Daha sonra İcardi ile sahaya da indi.
Galatasaraylıfutbolcuların imza törenini, Mauro İcardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara da izledi. Çocuklarıyla birlikte tribünlerde yerini alan Wanda Nara, yaşadığı rahatsızlıkla gündeme gelmiş ve herkesi korkutmuştu. Dün İcardi'ye destek veren Wanda Nara'ya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Tribünlerde pankartlar açıldı. Daha sonra İcardi ile sahaya da indi.