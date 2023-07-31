Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Fransa'dan bomba iddia! Yıldız stoper Galatasaray için teklif bekletiyor

TRANSFER HABERİ | Fransa'dan bomba iddia! Yıldız stoper Galatasaray için teklif bekletiyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ise Fransa'dan sarı kırmızılıların transfer gündemine dair bomba bir iddia gündeme geldi. Ortaya çıkan iddianın ardından gözler o yıldız stopere çevrildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Fransa'dan bomba iddia! Yıldız stoper Galatasaray için teklif bekletiyor

Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Sergio Ramos'un G.Saray ile görüştüğü Fransız medyası tarafından duyuruldu.

TRANSFER HABERİ | Fransa'dan bomba iddia! Yıldız stoper Galatasaray için teklif bekletiyor

37 yaşındaki deneyimli stoperin Şampiyonlar Ligi ihtimali nedeniyle G.Saray'a sıcak baktığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Fransa'dan bomba iddia! Yıldız stoper Galatasaray için teklif bekletiyor

Sabah'ın Fransız basınından derlediği habere göre görüşmelerin hızlandığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Fransa'dan bomba iddia! Yıldız stoper Galatasaray için teklif bekletiyor

Haberde oyuncunun ABD'den gelen teklifleri bu nedenle beklettiğinin altı çizildi.

TRANSFER HABERİ | Fransa'dan bomba iddia! Yıldız stoper Galatasaray için teklif bekletiyor

Real Madrid sonrasında PSG forması giyen İspanyol stoper milli takım formasını da toplam 180 kez sırtına geçirmişti.

DİĞER
Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda, ne zaman, şifresiz mi yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Esenyurt'ta dehşet anları! Kan donduran görüntüler: 1 şüpheli daha yakalandı
F.Bahçe'den sürpriz sağ kanat hamlesi!
F.Bahçe'nin B Planı hazır!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erden Timur'dan 2. Ada Seferi!
G.Saray'da büyük coşku! Yeni transferlere dev tören
2023 LGS Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boş kontenjanlar ve taban puanları
2023 LGS Anadolu İmam Hatip Lisesi boş kontenjanlar ve taban puanları
2023 LGS Sosyal Bilimler Lisesi boş kontenjanlar ve taban puanları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan Filenin Efeleri'ni tebrik etti Başkan Erdoğan Filenin Efeleri'ni tebrik etti 01:37
Başkan Erdoğan Filenin Efeleri'ni tebrik etti Başkan Erdoğan Filenin Efeleri'ni tebrik etti 01:37
Trabzonsporlu golcüden Brezilya ekibine veto Trabzonsporlu golcüden Brezilya ekibine veto 00:29
Fransa'dan G.Saray için bomba iddia! Fransa'dan G.Saray için bomba iddia! 00:18
Fırtına'da mutlu son! Yıldız isim sözleşme yeniliyor Fırtına'da mutlu son! Yıldız isim sözleşme yeniliyor 00:06
F.Bahçe'nin B Planı hazır! F.Bahçe'nin B Planı hazır! 23:36
Daha Eski
Flaş Arda gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı? Flaş Arda gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı? 23:20
Erden Timur'dan 2. Ada Seferi! Erden Timur'dan 2. Ada Seferi! 23:19
Flaş Arda gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı? Flaş Arda gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı? 23:18
Marsilya'nın talepleri F.Bahçe'yi bıktırdı! Marsilya'nın talepleri F.Bahçe'yi bıktırdı! 23:15
Satılma haberleri yalan Satılma haberleri yalan 23:00
Maxi Gomez lige hazır Maxi Gomez lige hazır 22:59