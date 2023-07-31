Haberler Galatasaray Takıma katıldı

Takıma katıldı

Icardi dün takımla birlikte ilk çalışmasını yaptı. 15 saatlik uçuşun ardından İstanbul'a gelen Arjantinli yıldız, yeni sözleşmeyi taraftar önünde imzalamasının ardından takıma katıldı. Icardi'nin idman eksiği dikkat çekse de fit görüntüsü ile beğeni topladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Takıma katıldı
Icardi dün takımla birlikte ilk çalışmasını yaptı. 15 saatlik uçuşun ardından İstanbul'a gelen Arjantinli yıldız, yeni sözleşmeyi taraftar önünde imzalamasının ardından takıma katıldı. Icardi'nin idman eksiği dikkat çekse de fit görüntüsü ile beğeni topladı.
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