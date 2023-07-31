Icardi dün takımla birlikte ilk çalışmasını yaptı. 15 saatlik uçuşun ardından İstanbul'a gelen Arjantinli yıldız, yeni sözleşmeyi taraftar önünde imzalamasının ardından takıma katıldı. Icardi'nin idman eksiği dikkat çekse de fit görüntüsü ile beğeni topladı.
Icardi dün takımla birlikte ilk çalışmasını yaptı. 15 saatlik uçuşun ardından İstanbul'a gelen Arjantinli yıldız, yeni sözleşmeyi taraftar önünde imzalamasının ardından takıma katıldı. Icardi'nin idman eksiği dikkat çekse de fit görüntüsü ile beğeni topladı.