Sacha Boey'e talip oldu

Galatasaray'ın yıldız isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor. Fransız basınında yer alan habere göre; Premier Lig'in yeni ekiplerinden Burnley, Sacha Boey için resmi teklifte bulundu. Haberde; Burnley'in teklifine yer almazken, sarı-kırmızılı ekibin Boey için 25 milyon euro istediğine yer verildi.
Galatasaray'ın yıldız isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor. Fransız basınında yer alan habere göre; Premier Lig'in yeni ekiplerinden Burnley, Sacha Boey için resmi teklifte bulundu. Haberde; Burnley'in teklifine yer almazken, sarı-kırmızılı ekibin Boey için 25 milyon euro istediğine yer verildi.