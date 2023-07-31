Haberler Galatasaray Sacha Boey'e talip oldu

Sacha Boey'e talip oldu

Galatasaray'ın yıldız isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor. Fransız basınında yer alan habere göre; Premier Lig'in yeni ekiplerinden Burnley, Sacha Boey için resmi teklifte bulundu. Haberde; Burnley'in teklifine yer almazken, sarı-kırmızılı ekibin Boey için 25 milyon euro istediğine yer verildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Sacha Boey'e talip oldu
Galatasaray'ın yıldız isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor. Fransız basınında yer alan habere göre; Premier Lig'in yeni ekiplerinden Burnley, Sacha Boey için resmi teklifte bulundu. Haberde; Burnley'in teklifine yer almazken, sarı-kırmızılı ekibin Boey için 25 milyon euro istediğine yer verildi.
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