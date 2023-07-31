"G.Saray’a ait hissediyorum"

Mauro İcardi, yuvasına döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Arjantinli oyuncu, "Kendimi takımın bir parçası olarak hissediyordum. Gerçekten çok mutluyum" dedi. Taraftarın karşılamasıyla ilgili ise, "Şampiyon olduktan sonra da çok istekli olduklarını gördük. Biz de en iyi şekilde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Mauroİcardi, yuvasına döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Arjantinli oyuncu, "Kendimi takımın bir parçası olarak hissediyordum. Gerçekten çok mutluyum" dedi. Taraftarın karşılamasıyla ilgili ise, "Şampiyon olduktan sonra da çok istekli olduklarını gördük. Biz de en iyi şekilde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.