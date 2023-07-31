Haberler Galatasaray "G.Saray’a ait hissediyorum"

"G.Saray’a ait hissediyorum"

Mauro İcardi, yuvasına döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Arjantinli oyuncu, "Kendimi takımın bir parçası olarak hissediyordum. Gerçekten çok mutluyum" dedi. Taraftarın karşılamasıyla ilgili ise, "Şampiyon olduktan sonra da çok istekli olduklarını gördük. Biz de en iyi şekilde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
"G.Saray’a ait hissediyorum"
Mauro İcardi, yuvasına döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Arjantinli oyuncu, "Kendimi takımın bir parçası olarak hissediyordum. Gerçekten çok mutluyum" dedi. Taraftarın karşılamasıyla ilgili ise, "Şampiyon olduktan sonra da çok istekli olduklarını gördük. Biz de en iyi şekilde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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